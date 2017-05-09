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الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى الختام
الثلاثاء 09 مايو 2017 03:30 م
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البورصة المصرية
رجب عز الدين:
اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين أداء مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% إلى 12933 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% ليصل إلى 594 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.12% عند مستوى 1372 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.9% عند مستوى 2084 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.05% عند مستوى 112085 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.9 مليون جنيه و31.9 مليون جنيه و44.5 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 749 ألف جنيه و96.6 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 106 أسهم من إجمالى 183 سهما متداولا، بينما هبط 53 وبقى 24 دون تغيير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على صعود جماعى لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.
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