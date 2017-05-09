تيجانا يحذر لاعبى الزمالك من تميز كابس يونايتد

إسماعيل يوسف



على المصرى



حذر إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك، من مواجهة فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوى، في افتتاح دور السته عشر "المجموعات" بدوري أبطال إفريقيا، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.



وأكد تيجانا، أن بطل زيمبابوى فريق يتمتع بالجماعية فى الأداء، وخطوطه الأمامية قوية للغاية وبها عناصر مهارية، مضيفا: "الزمالك سيحترم فريق كابس، وسيخوض اللقاء بكل قوة وحماس، لأن هدفنا حصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات".



وأشار رئيس قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، إلى أن الفوز على المقاولون العرب فى الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، أول أمس الأحد، كان مهما، خاصة أنه يكسر حالة التعادلات الأخيرة، وساهم فى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة الإفريقية.