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رياضة
نظر دعوى إلزام الأهلي بإجراء الانتخابات 30 أغسطس
الثلاثاء 09 مايو 2017 02:51 م
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، وتطالب بإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لجلسة 30 أغسطس المقبل.
قالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.
رياضة
النادي الأهلي
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