وزير الصحة: الممرض لا يقل أهمية عن الطبيب

التمريض 111

أحمد صبرى



قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن هناك فكرا خاطئا فى مصر عن مهنة التمريض، وأنها أقل أهمية من باقى أعضاء الفريق الطبى، مؤكدا أنها مهنة إنسانية تقدم خدمة لا تقل عن الطبيب.



واضاف فى كلمته بالاحتفال باليوم العالمي للتمريض بمعهد التدريب القومي، أن مهنة التمريض هى الذراع الحقيقية للمنظومة الصحية، مشددا على أن مهنة الطب ستهوى دون تطوير تلك المهنة.



وأكد أن الوزارة انشات برامج لتعليم التمريض وذلك بانشاء ماجستير تقنى وزمالة عليا ودكتوراه لكل من الحاصلين على المعاهد العليا للتمريض وبكالوريوس تمريض.



