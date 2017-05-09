تسليم 55 خطاب تخصيص أراضي لمستثمري سوهاج

-وضع حجر أساس مصنعين سيراميك وبورسلين باستثمارات مليار جنيه



محمد ريحان



سلم المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، 55 خطاب تخصيص أراض صناعية جديدة للمستثمرين بالمحافظة.



جاء ذلك خلال جولة عبدالرازق بمحافظة سوهاج، وذلك استكمالًا للزيارات الرسمية لمحافظات الصعيد، التي بدأها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الشهر الماضي، سلم فيها 13 خطاب تخصيص أراض.



وأوضح عبدالرازاق، أن إجمالي القطع المخصصة بلغ 68 قطعة لإقامة مشروعات صناعية توفر 1000 فرصة عمل، باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون جنيه، ستبدأ في الإنتاح الفعلي خلال 3 سنوات على الأكثر، مشيرًا إلى أن الأراضي المطروحة كاملة المرافق يتم تخصيصها طبقًا لاشتراطات ومعايير الجدية، ويتم التخصيص بعد بحث طلب المستثمر والدراسة الفنية والمالية المقدمة منه، كما أنه جاري دراسة باقي طلبات المستثمرين و220 طلب إقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية بسوهاج ستكون إضافة قوية للتصنيع المحلي حال الموافقة عليها.



يأتي ذلك، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في عمليات التنمية بالصعيد، من خلال توفير وإتاحة أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، بالتنسيق والتعاون مع محافظي الصعيد بهدف توفير الفرصة للمستثمرين للبدء فورًا في مشروعاتهم لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها لرفع الناتج المحلي.



ومن ناحية أخرى، قام محافظ سوهاج ورئيس هيئة التنمية الصناعية بوضع حجر أساس مصنعي شركة سوهاج الوطنية لصناعة السيراميك والبورسلين على مساحة إجمالية 120 ألف متر، بالمنطقة الصناعية غرب جرجا كمرحلة أولى باستثمارات إجمالية مليار و200 ألف جنيه، وتوفر 1050 فرصة عمل مباشرة من أبناء الصعيد.



ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 18 شهرًا فقط المصنع الأول لإنتاج السيراميك حوائط وأرضيات على مساحة 80 ألف م2، بطاقة إنتاجية 50 ألف م2 يومي، والمصنع الثاني للبورسلين على مساحة 40 ألف م2 بطاقة إنتاجية 10 آلاف م2 يومي سيخصص 40% من إنتاج المصنعين للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي.