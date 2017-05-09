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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تطرح مناقصة لتركيب أنظمة تصويت إلكتروني بالوزراء
الثلاثاء 09 مايو 2017 02:27 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المال ـ خاص:
طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمناقصة لتوريد وتركيب أنظمة التصويت الإلكترونى لرئاسة مجلس الوزراء.
وقالت الكراسة إنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات للشركات الراغبة فى التقديم يوم 14 مايو الحالى، فيما سيتم فض المظاريف يوم 18 من الشهر ذاته.
واشترطت الوزارة أن يتم سداد 25% من إجمالى التوريد مقابل ضمان بنكى غير مشروط، و50% بعد اكتمال عملية التوريد والفحص وقبوله فنيا بوزارة الاتصالات مع رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة أو تقديم تقرير فنى يفيد بأن ما تم توريد يستحق صرف 75% لصالح الوزارة.
وأضافت أن مدة التوريد المطلوبة لا تزيد على 12 أسبوعا، ويفضل البضاعة الحاضرة من تاريخ استلام أمر التوريد، كما سيتم استبعاد الشركة التى تقدم فترة توريد تزيد على 12 أسبوعا.
اتصالات وتكنولوجيا
اتصالات وتكنولوجيا
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