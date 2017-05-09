EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الاستثمار تبحث مع الصندوق الكويتي تمويل توصيل المياه إلى العريش
الثلاثاء 09 مايو 2017 01:10 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
المال ـ خاص:
فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استقبلت الوزارة بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي تضم خبراء فنيين واقتصاديين وقانونيين للتباحث حول تمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش الذي تبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 632 مليون جنيه، ويأتي في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وجاري حالياً عقد عدة اجتماعات مع البعثة حتى 16 مايو الجاري بحضور الجهات المصرية المعنية بالمشروع ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها لعرض البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش لتتواكب مع التزايد السكاني بالمدينة حتى عام 2037 مما يساهم في رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة سواء السكنية أو السياحية أو غيرها.
ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة الصندوق الكويتي التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لتمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدكتورة سحر نصر، خلال الفترة الماضية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق بقيمة 29 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء عدد 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، واتفاقيتي بقيمة 53.5 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يومياً.
استثمار
استثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا