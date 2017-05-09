الحديثة للمواد العازلة تعلن توزيع نقدي بـ3 قرش للسهم الواحد

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رجب عزالدين:



أعلنت شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود) عن توزيع نقدى بقيمة 3 قروش للسهم الواحد ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 22 مايو.



ومن المقرر بدء صرف التوزيع ابتداء من 25 مايو، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.



وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة في أبريل الماضي، توزيع أرباح على المساهمين عن أرباح 2016، بواقع 3 قروش للسهم.



ويبلغ رأسمال الشركة 119 مليون جنيه، موزعا عبر 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.