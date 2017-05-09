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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: جمعيتي جزء من كيان شركتي الجملة
الثلاثاء 09 مايو 2017 12:37 م
السلع
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السلع
كتب ـ محمد مجدي:
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع ممثلي شباب مشروع "جمعيتي" بحضور الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وممثلي شركات تشغيل البطاقات التموينية.
وأوضحت وزارة التموين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المصيلحي، تعهد بدعم مشروع جمعيتي لما يمثلة من أهمية في زيادة فرص التشغيل، إضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكدا الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلي عنه، مضيفا أن جميع منافذ "جمعيتي" البالغ عددها 2449 جزءا من كيان شركتي الجملة وتساعد في إتاحة السلع، وهو الهدف الذي تعمل علية الحكومة ممثلة في وزارة التموين لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة علي الأسعار ودفعها للتراجع.
وعرض ممثلي المشروع من الشباب المشاكل التي تواجههم والتي تمثلت في بطء إجراءات عمليات صرف المقرارت التموينية من خلال البطاقة الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعاني الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية.
وقرر وزير التموين عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التي تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف في فروع "جمعيتي" بعد الملاحظة من تكرار الشكاوي من هذا الموضوع.
وطلب ممثلي الشباب من الوزير قصر منح تراخيص الجديدة؛ لإقامة منافذ جميع لمشروع "جمعيتي" علي المناطق لا يتوجد فيها منافذ، وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب مع بداية المرحلة الثانية للمشروع، والمقرر أن تبدأ قريبا، مؤكدا أنه يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتي لاتتأثر المشروعات القائمة.
وكلف المصيلحي، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة أحمد كمال، معاون الوزير والمسئول عن مشروع "جمعيتي" لإعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكي المشروع من الشباب، وطريقة تعاملهم مع شركتي الجملة حتي يعرف كل طرف ما له وما عليه.
وقرر المصيلحي تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتي" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم علي أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكي المشروع.
ووعد وزير التموين بالتدخل ومساندة أي شباب حال حدوث أي مشاكل لمشروعة بشرط ن تكون خارجة عن ارادته وبشرط التزامة بقواعد العمل .
وفي سياق أخر، تسلمت الجهات المسوقة للقمح مليون و33 ألف طن، وذلك من بداية موسم التوريد الذي بدأ في منتصف إبريل الماضي، وحتي أمس الإثنين، ورفضت لجان الفرز 2619 طن بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة.
اقتصاد وأسواق
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