ختام الجولة 28 للدورى بمواجهة عسكرية

الدورى المصرى لكرة القدم

على المصرى



تختتم الجولة الثامنة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بلقاء يجمع بين الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش، على استاد السلام، ويدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، ويعاونه هاني خيري مساعد حكم أول، ومحمد أبوالعزايم مساعد ثان، وشريف حسن حكماً رابعاً.



ويدخل الفريقين اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث فاز الإنتاج فى الجولة الماضية على طنطا بثلاثية نظيفة، فيما خسر الطلائع من الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى الثوانى الأخيرة من اللقاء، ليقرر طارق يحيى المدير الفنى للجيش، التقدم بإستقالته بعد علمه بمفاوضات إدارة النادى، مع التشيكى فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للإسماعيلى، وقبلت الإدارة الإستقالة، وأسندات المهمة لأحمد سامى المدير الفنى الأسبق للفريق لتولى المهمة حتى نهاية الموسم.



كانت الجولة قد انطلقت يوم السبت الماضى، بفوز بتروجت على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، وأقيمت يوم الأحد 3 لقاءات، أسفرت عن فوز الإسماعيلى على مضيفه طنطا بهدف نظيف، وأسوان على ضيفه سموحة بهدفين دون رد، وتغلب الزمالك على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل واحد.



وأقيمت أمس الإثنين 3 لقاءات أيضا، أسفرت عن فوز الاتحاد السكندرى على ضيفه الشرقية بهدف نظيف، وبذات النتيجة تغلب الداخلية على ضيفه إنبى، وأمطر الأهلى شباك النصر للتعدين برباعية نظيفة، وعاد المصرى لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه وادى دجلة بهدف نظيف.