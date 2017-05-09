EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية
الثلاثاء 09 مايو 2017 12:20 م
وزير الشباب
أخر الأخبار
خالد
المال - خاص
أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية برئاسة شريف عبد الباقى، ومينا جوزيف نائبا للرئيس، ومحمد عبد النبى سكرتيرا عاما، وممدوح دياب أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتورة مى البطران، وانضم للمجلس فى الدورة الجديدة كل من شريف الصناديلى، وهانى صفوت، وأيمن القبانى.
ويقول شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد إن القرار تضمن ولاول مرة كل من، شريف الصناديلى كابتن منتخب مصر الأسبق فى كرة السلة والمشرف حاليا على مسابقة كأس التخيل التى تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية وتقام نهايتها فى الولايات المتحدة الامريكية، والمهندس هانى صفوت رئيس قسم الإلعاب الالكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والذى ينظم أكبر حدث فى مجال تطوير وبرمجة الالعاب الالكترونية والتى سجلته موسوعة جينيس كأكبر تجمع للمطورين فى مجال الالعاب على مستوى العالم عام 2015، بالاضافة للمهندس أيمن القبانى الذى يشرف على مسابقات وبطولات الروبوت فى مكتبة الاسكندرية ومركز الابداع وريادة الاعمال، والتى يتأهل الفائزين فيها لخوض النهائيات بمدينة سياتل الامريكية، كما انه يمثل مصر فى الجمعية العربية لعلوم الروبوت ومقرها الأردن.
وأضاف أن العام الجديد للاتحاد سيتم التركيز فيه على التوسع فى تنظيم البطولات والمسابقات، والتوسع فى تنظيم بطولات الروبوت ووضع خريطة للمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، والخروج بأفضل العناصر لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.
اتصالات وتكنولوجيا
صناعة الإلكترونيات
التسوق الإلكتروني
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا