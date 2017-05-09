تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية‎

خالد

المال - خاص



أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية برئاسة شريف عبد الباقى، ومينا جوزيف نائبا للرئيس، ومحمد عبد النبى سكرتيرا عاما، وممدوح دياب أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتورة مى البطران، وانضم للمجلس فى الدورة الجديدة كل من شريف الصناديلى، وهانى صفوت، وأيمن القبانى.



ويقول شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد إن القرار تضمن ولاول مرة كل من، شريف الصناديلى كابتن منتخب مصر الأسبق فى كرة السلة والمشرف حاليا على مسابقة كأس التخيل التى تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية وتقام نهايتها فى الولايات المتحدة الامريكية، والمهندس هانى صفوت رئيس قسم الإلعاب الالكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والذى ينظم أكبر حدث فى مجال تطوير وبرمجة الالعاب الالكترونية والتى سجلته موسوعة جينيس كأكبر تجمع للمطورين فى مجال الالعاب على مستوى العالم عام 2015، بالاضافة للمهندس أيمن القبانى الذى يشرف على مسابقات وبطولات الروبوت فى مكتبة الاسكندرية ومركز الابداع وريادة الاعمال، والتى يتأهل الفائزين فيها لخوض النهائيات بمدينة سياتل الامريكية، كما انه يمثل مصر فى الجمعية العربية لعلوم الروبوت ومقرها الأردن.



وأضاف أن العام الجديد للاتحاد سيتم التركيز فيه على التوسع فى تنظيم البطولات والمسابقات، والتوسع فى تنظيم بطولات الروبوت ووضع خريطة للمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، والخروج بأفضل العناصر لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.