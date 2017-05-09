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رياضة
صالح يختار 10 لاعبين جدد لمنتخب الصالات استعداداً لبطولة المغرب
الثلاثاء 09 مايو 2017 12:15 م
منتخب مصر لكرة الصالات
أخر الأخبار
منتخب مصر لكرة الصالات
علي المصري
يدخل منتخب مصر لكرة الصالات، معسكراً اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق مصر الجديدة، على أن يؤدي الفريق تدريباته بمجمع الصالات باستاد القاهرة، استعداداً للبطولة الودية بالمغرب في الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري، بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وغينيا الاستوائية وفرنسا وبلجيكا.
واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح 20 لاعبا للانضمام للمعسكر، منهم 10 لاعبين جدد، هم: شريف عبد المنعم ومحمد منصور ومحمد أحمد صالح وكريم حامد "مركز شباب ميت عقبة" وخالد عبد الله ومحمود عبد الخالق "دمنهور" ومحمد سعيد ومحمود شحاتة "البنك الأهلي" ومحمد عبد المجيد "كهرباء القاهرة"، وصالح محمد صالح المحترف بـ"الجبلين السعودي"، بالإضافة إلى المعتز بالله سامي وصابر سيد متولي وأحمد مصطفى ومحمد عبد اللطيف وإبراهيم محمدي "مصر المقاصة" وجمال عبد الناصر "الإعلاميين" وعبد الرحمن عيد ومصطفى عيد وصلاح حسني "الشرطة العراقي" ومحمد مختار "الشمس".
رياضة
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