أيمن الجوهرى مدير سيسكو مصر

المال - خاص:



أعلنت شركة سيسكو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عن مشاركتها فى رعاية مؤتمر مصر الثالث للمسئولية المجتمعية 2017، والذى يعقد يومى الثامن والتاسع من مايو الحالى، بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومى والخاص مع منظمات المجتمع المدنى.



حيث أكد أيمن الجوهرى مدير عام سيسكو مصر فى كلمته، على ريادة الشركة فى مشروعات المسئولية المجتمعية خاصة فى التدريب والتعليم، وقد بلغ حجم الاستثمار منذ أن تأسست أكاديمية سيسكو للشبكات فى مصر عام 1999 حتى الآن أكثر من 23 مليون دولار، وعدد المتخرجين منها يزيد على 81 ألفا، 34% منهم من النساء، والذين استطاعوا أن يكونوا نواة حقيقية للعاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى السوق المحلية والاقليمية معا.



وأعلن الجوهرى خلال كلمته عن تعاون شركة سيسكو مع كل من وازرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والتعليم والتعليم العالى، بالإضافة إلى الأمم المتحدة لشئون اللاجئين للمشاركة فى تقديم مشروعات تنمية مجتمعية بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.



كما استعرض مدير عام سيسكو مصر " مسابقة تحدى لحل المشاكل العالمية" والتى تسمح للمتقدمين فيها سواء كانوا طلبة او حديثى التخرج بالتنافس عالميا على 5 مراكز تمنح سيسكو من خلالها 10 جوائز بقيمة 300 الف دولار للفائزين، كما صرح بأن 30 مايو الحالى هو اخر موعد للتقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكترونى.



وأخيرا اختتم الجوهرى كلمته: " تعمل شركة سيسكو على تسريع وجود حلول للمشاكل العالمية من خلال استخدام تكنولوجيا الشركة وخبرتها فى حلول المشاكل للتيسير والتأثير إيجاباً على حياة الإنسان والمجتمع".