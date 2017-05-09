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رياضة
استعدادًا لودية اليمن.. قائمة منتخب المحليين بدون لاعبي القطبين
الثلاثاء 09 مايو 2017 11:57 ص
منتخب المحليين
أخر الأخبار
منتخب المحليين
علي المصري
ينطلق معسكر منتخب المحليين، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق مصر الجديدة، استعداداً لمواجهة منتخب اليمن ودياً في ختام معسكر الفريق، السبت المقبل، ويؤدي الفريق تدريباته بالملعب الفرعي الجديد باستاد القاهرة.
واختار الجهاز الفني بقيادة هاني رمزي 23 لاعبا، هم: عماد السيد ومحمد عواد وإسلام طارق ومحمود علاء وأحمد سامي وحسين الشحات ومحمود متولي والسيد سالم وكريم الديب ونور السيد وهشام محمد ومحمد هلال وأحمد داوودا وأحمد عبد العزيز وأحمد مدبولي وناصر ماهر ومحمد عنتر ومحمد جابر وأبو المجد "بوشا" وإبراهيم حسن وإسلام أبو سليمة وعرفة السيد ومحمد جودة.
ويستعد منتخب المحليين لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين التي ستقام بكينيا في يناير 2018.
رياضة
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