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بورصة وشركات
تباين تعاملات المساهمين بالبورصة أمس
الثلاثاء 09 مايو 2017 11:46 ص
البورصة 2
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البورصة 2
مصطفى طلعت:
تباينت تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداول، أمس الإثنين، حيث اتجهت 5 شركات إلى البيع، في حين غلب الشراء على أسهم 4 شركات.
وضمت العمليات الشرائية كل من الإسكندرية للزيوت المعدنية وذلك بقيام مجلس الإدارة شراء عدد 676072 سهما، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 34500 سهم، وبالمثل قامت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون بشراء 4607 أسهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بى إى جى للتجارة والاستثمار 20000 سهم.
وعلى صعيد العمليات البيعية قامت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي ببيع 47240 سهما، كما قام مساهم رئيسي بشركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات ببيع 973620 سهما، في حين نفذت 3 عمليات بيعية على أسهم شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، بلغت 500000 و211561 و450000 سهم.
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