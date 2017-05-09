مياه الجيزة: إصلاح ماسورة الشيخ زايد وعودة الخدمة

محطة المياه

المال خاص:



أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة خط المياه قطر 1800 مم، وهو أحد خطى التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد، وتقوم حاليا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال التجارب تمهيداً لضخ المياه.



وقال المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن المناطق التى تم ضعف المياه بها هى من الحى الثامن حتى الحى الثانى عشر – المنطقة الصناعية – التوسعات الشمالية، وذلك بمدينة 6 أكتوبر ومناطق الحى السابع عشر والربوة الجديدة ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد لم تتاثر لوجود خزانات مياه تلبى احتياجات المواطنين.



كما قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة سواء فى أكتوبر أو الشيخ زايد.