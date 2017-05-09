عمران يستعرض تجربة تطوير البورصة المصرية أمام البنك الأوروبى

محمد عمران

عمران: البورصة وفرت 36 مليار جنيه للشركات خلال 4 سنوات



المال- خاص



غادر د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من البنك الأوروبى للانشاء والتعمير، للتحدث أمام الاجتماعات السنوية للبنك والتى تعقد خلال الفترة 9-11 مايو 2017، بحضور ما يزيد على ألفى من الشخصيات رفيعة المستوى من ممثلى المنظمات الدولية ومؤسسات وصناديق الاستثمار ورؤساء الشركات وواضعى السياسات الاقتصادية فى أكثر من 57 دولة.



ويحل عمران متحدثاً فى جلسة خاصة عن دور أسواق المال المحلية فى تقوية النظام المالى فى الدول الناشئة، ويشاركه فى الحديث كل من نائب رئيس البنك الأوروبى ورئيس قطاع أسواق المال بالبنك ونائب محافظ البنك المركزى فى جورجيا.



وقد صرح عمران - فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه - أنه سيركز فى كلمته على دور الأسواق المالية فى المساهمة فى دعم خطط التنمية المستدامة من خلال المساعدة فى تحقيق نمو احتوائى، بالإضافة إلى دور الأسواق فى تقوية وضع الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الأزمات مع زيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة فى تلك التحديات التى تواجه بأداء الاقتصاد العالمى.



وأضاف عمران أن وجود سوق مال نشط يساعد فى توفير التمويل المطلوب للاقتصاد بتكلفة أقل مما يسهل من فرص النمو فى الاقتصاد، حيث تشير الدراسات إلى أن سوق مال نشط يساعد فى إضافة ما يقرب من 1% نمو للناتج المحلى الإجمالى، موضحاً أنه سيستشهد بالتطورات التى شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة كنموذج للأسواق الناشئة وكيفية تطويع دورها فى خدمة الاقتصاد، حيث استطاعت توفير 36 مليار جنيه للشركات خلال أربع سنوات.



وعّول عمران على الدور المتزايد للبنك خاصة مع إعلان البنك عزمه رفع قيمة محفظة استثماراته فى السوق المصرية إلى مليار يورو خلال2017 فقط وهو ما يساوى 50% من استثماراته منذ دخوله إليها فى عام 2012، مضيفاً أن البنك لديه اهتماماً كبيراً بمنطقة الشرق الأوسط حيث أطلق مبادرة للدعم الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط تتضمن زيادة استثمارات البنك في المنطقة، بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016-2020 من خلال التمويل الميسر ودعم القطاع الخاص.