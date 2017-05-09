حجز جمعيات الإسكان التعاوني الجادة بـ5 مدن جديدة الأحد المقبل

مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل يشهد فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، لإقامة مشروعات سكنية كاملة المرافق لأعضائها بالمدن الجديدة الأتية: 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، وبني سويف الجديدة، وقنا الجديدة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 19/1/2014 لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة، من أجل تعظيم دور التعاونيات فى جميع المجالات، ومن خلال مخطط وزارة الإسكان لدعم منطومة الإسكان التعاونى، لتحقيق المشاركة المجتمعية المستهدفة فى حل مشكلة الإسكان بمصر.



وقال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: يتم بيع كراسة الشروط، والإقرارات، ودراسة الجدوى، بالمقر الرئيسي للهيئة (3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر)، خلال الفترة من الأحد 14/5/2017 وحتي الخميس 25/5/2017، من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 1 ظهراً، وتُسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، ولن يُلتفت إلي الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ الإعلان المنشور بالصحف، موضحاً أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفاء جميع البيانات هو الساعة 1 ظهر يوم الخميس 20/7/2017، والالتزامات المالية وأسلوب السداد طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط.



وأضاف: يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول علي أراضٍ لمشروعاتها في أكثر من مدينة، بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدي المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً،



وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط وذلك في موعد لاحق بالجرائد اليومية، وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، وعلي الموقع الإلكتروني "www.moh.gov.eg"، ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال بالأرقام التالية: (22724898 – 22724897 – 22728653).