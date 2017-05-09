التموين تطرح 5 شنط رمضانية

وزارة التموين

محمد مجدى



تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح 5 شنط «كرتونة» رمضانية»، 3 منها تابعة للمجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وشنطتان تتبعان لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وفقًا لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».



وأوضح رمضان أن الشنطة الواحدة تحتوى على 5 سلع رئيسية وهى السكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والبلح، وستحمل شعار الشركة الحكومية التابعة لها، لافتًا إلى أنه تم تحديد أسعار شنطتين بواقع 70و 95 جنيه على التوالى وجارى تحديد أسعار باقى الشنط.



وأشار المتحدث الرسمى لوزارة التموين إلى أن ارتفاع أسعار ياميش رمضان خلال العام الحالى، أدى إلى عدم طرح الأصناف التى يستهلكها المصريون فى تلك الشنط الرمضانية، والتى من ضمنها الفستق، والبندق، واللوز، وعين الجمل، والزبيب.



وقال رمضان إنه سيتم طرح تلك الأصناف من الياميش فى فروع المجمعات الاستهلاكية، ولكن لن يتم تخفيض أسعارها مثلما يحدث فى باقى السلع الاستهلاكية والغذائية، إذ إن أسعارها مرتفعة بشكل كبير.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال خلال إفتتاح موسم القمح، فى محافظة بنى سويف، الأسبوع الماضى، «محدش يسألنى عن ياميش رمضان، ولا أسعاره».