الكهرباء: لا انقطاعات للتيار خلال رمضان

أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء

عمر سالم



كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة بدأت فى الاستعداد لشهر رمضان، عن طريق عدد من الإجراءات لتفادى حدوث أى انقطاعات للتيار الكهربائى.



وأوضح لـ «المال» أن شهر رمضان لن يشهد أى انقطاعات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك احتياطى بالشبكة يصل إلى 5 آلاف ميجاوات، نتيجة للقدرات التى تم إدخالها،وجار إضافة المزيد من الإجراءات والانتهاء من صيانة جميع المحطات والشبكات استعدادًا لشهر رمضان.



وأضاف أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ، بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، لتخفيف العبء عليهم أثناء الصيام، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه من المرتقب أن يصل إجمالى استهلاك المواطنين لنحو 31 ألف ميجاوات.



وأشار إلى أن وقت الذروة فى رمضان، يكون أطول من الأيام العادية، وهو يبدأ قبل أذان المغرب بساعة، وينتهى فى وقت السحور قبل أذان الفجر، كما سيتم وقف كل المناورات خلال شهر رمضان، خاصة فى أوقات الذروة مع تخصيص غرف عمليات للمتابعة، وذلك على مستوى كل شركة وبإشراف رئيسها.



وقال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن الوزارة ستشكل غرفة عمليات مركزية فى الوزارة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة، لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء، وأطقم الصيانة على مدار الساعة، وتخصيص ماكينات الطوارئ للاحتفالات العامة.