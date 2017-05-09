البترول: رصيد المشتقات آمن

المصرية

تنسيق مع التموين لتوفير البوتاجاز



نسمة بيومى



قال مسئول فى الهيئة العامة للبترول إن الهيئة مستعدة لاستقبال شهر رمضان المقبل، وتلبية جميع الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية خلال هذا الشهر.

وأضاف لـ«المال» أن معدلات ضخ البنزين خلال الشهر الكريم ستدور حول 18 - 19 ألف طن، موضحًا أن استمرار موسم الحصاد يحتم ضخ السولار بمعدلات مرتفعة تتجاوز 38 ألف طن يوميّا.



ولفت إلى أن الرصيد الإستراتيجى من المشتقات البترولية آمن ويكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية قد تظهر خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدًا انتظام معدلات الإنتاج من معامل التكرير، والاستيراد من الخارج.



وعلى صعيد آخر بدأت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التنسيق مع وزارتى البترول والتموين، للوقوف على احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز خلال شهر رمضان المقبل.



قال المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة «بتروجاس» فى تصريحات لـ«المال» إن معدلات الضخ خلال الشهر الجارى من البوتاجاز تبلغ نحو مليون أسطوانة يوميًا.



وتوقع ارتفاع تلك المعدلات خلال رمضان المقبل،لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات الطلب فى الشهر الكريم ،موضحا ان إمدادات البوتاجاز خلال رمضان الماضى كانت تدور حول 1.1 مليون اسطوانة يوميا.



وتستورد مصر ما يتراوح بين 35 و40% من جملة استهلاكها من المنتجات البترولية من الخارج، عبر الوكلاء والموردين العالميين، ومن ضمنها شركات سونطراك وترافيجورا وفيتول وتوتسا وجلينكور.