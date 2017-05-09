هشام عبد الغفار - رئيس بورولايد

المال ـ خاص:



تمكنت شركة روسكو للخدمات المالية – تحت الإنشاء – من تدبير 80 % من رأسمالها البالغ 12 مليون جنيه.



وقال هشام عبد الغفار، أحد المساهمين، إن الشركة جمعت النسبة من 8 مستثمرين مصريين، بحصص متفاوتة تصل فى المتوسط إلى 10 %، لكل مساهم، مشيرا إلى أن إجراء مفاوضات مع مسئولى صناديق رأسمال مخاطر أمريكية، ومحلية، لتأمين الـ 20 % المتبقية.



وأوضح عبد الغفار لـ«المال» أن المساهمين ما زالوا يعكفون على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة، واستخراج السجل التجارى، متوقعًا موافقة هيئة الاستثمار على هيكل ملكيتها، المقترح قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، للبدء فى استخراج سجل تجارى لها.



وأكد أن التقارير العالمية تشير إلى وصول حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية بالمنطقة إلى 20 مليار دولار، خلال 2020، منها 8 مليارات فى مصر، ما يؤكد على جاذبية الشرق الأوسط، وتحديدًا مصر كسوق واعدة للاستثمارات الأجنبية.



وكشفت «المال» فى ديسمبر الماضى، عن اعتزام تحالف من رجال أعمال مصريين، لديهم خبرة فى مجال الخدمات المصرفية، وأمن المعلومات، وتأسيس شركة للخدمات المالية بالسوق المحلية، خلال مارس المقبل، يرأس مجلس إدارتها شخصية مصرفية بارزة، وتعمل بقطاعات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتطوير حلول خدمات الدفع الإلكترونى «E-payment»، فيما سيتولى «عبد الغفار» منصب العضو المنتدب لها.