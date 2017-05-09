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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39
الثلاثاء 09 مايو 2017 10:26 ص
حالة الطقس 2
أخر الأخبار
حالة الطقس 2
المال -خاص
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
الإسكندرية 23 35
مطروح 23 35
بورسعيد 23 31
دمياط 23 32
بلطيم 24 36
الإسماعيلية 25 39
السويس 26 39
العريش 18 37
نخل 15 37
طابا 16 38
الطور 24 35
مرسى علم 25 34
الغردقة 26 36
شرم الشيخ 26 35
رفح 17 36
كاترين 17 30
سيوة 25 39
المنيا 23 39
الفيوم 23 39
رأس سدر 25 37
أبوسمبل 27 39
وسط الدلتا 25 39
أسيوط 23 39
سوهاج 23 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 41
شلاتين 23 33
حلايب 24 31
الوادي الجديد 26 40
قنا 26 40
نويبع 26 36
السلوم 24 36
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