استعدادات الأسواق والحكومة لاستقبال رمضان

❐ العربى: %10 نسبة إقبال المواطنين.. والأسعار ترتفع أسبوعيًّا

❐ محمد: المعروض يمثل 50 % مقارنة بالموسم الماضى

❐ التونى: مبيعات العصائر فى المركز الأول.. و«كل واحد بياخد على قد فلوسه»





محمد مجدى ــ الصاوى أحمد





تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان، بارتفاعات جنونية فى أسعار أغلب السلع الغذائية، وعلى رأسها «الياميش»، وسط تراجع مرتقب فى إقبال المستهلكين، وعزوف ملحوظ عن الشراء.





ولم تطل تلك الزيادات السعرية الياميش، والمكسرات فقط، بل شملت السلع الغذائية الأخرى، وعلى رأسها الدواجن والأسماك واللحوم والأرز، إذ إنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات خلال شهرالصوم تتراوح بين 10 إلى %20، وسط توقعات بتراجع معدلات شرائها، واللجوء إلى الوجبات الأقل سعرا.

وترصد «المال» استعدادات الأسواق لاستقبال رمضان، وأسعار السلع الغذائية المطروحة، ومعدلات الطلب والإقبال المرتقبة، وسط توقعات من التجار بعدم تحقيق المبيعات المستهدفة، بسبب حالة الركود الحالية التى تعانى منها الأسواق.





وبدأت السلاسل التجارية فى تنفيذ خطط لتعظيم إيراداتها خلال شهر رمضان، عبر إطلاق بعضها لعروض ترويجية لتنشيط المبيعات، وتوسع الأخرى فى سلاسل فروعها التابعة لتغطى أوسع نطاق من المحافظات، وسط رهان منها على مضاعفة مبيعاتها خلال الشهر الكريم، انطلاقا من زيادة الطلب وارتفاع الاستهلاك المتعارف عليه، وبخاصة على المواد الغذائية.

وعلى صعيد متصل، بدأت الحكومة من خلال وزارات «التموين» و«الزراعة» و«الكهرباء» و«البترول» إعلان حالة الطوارئ لاستقبال رمضان،عبر اتخاذها حزمة إجراءات لتوفير جميع احتياجات السوق المحلية.





فقد استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح 5 شنط «كرتونة» رمضانية، 3 منها تابعة للمجمعات الإستهلاكية الثلاثة «الأهرام»، و«النيل»، و«الإسكندرية»، وشنطتان تابعتان لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.





كما تتأهب هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وقطاع الإنتاج لاستقبال "رمضان" باستيراد كميات ضخمة من الماشية الحية لصالح القطاع الخاص.

يأتى ذلك فى وقت أكدت فيه وزارتا البترول والكهرباء ارتفاع حجم رصيد المشتقات وفائض الشبكة القومية، بما يوفر جميع احتياجات المواطنين خلال شهر الصوم.





الصائمون يقاطعون الياميش

❐ الشيخ: توقف الاستيراد من سوريا.. ونصف الواردات عبر إيران

«ارتفاعات جنونية فى الأسعار وركود غير مسبوق وتراجع مرتقب فى الشراء»، هكذا لخّص تجار الياميش حال السوق قبل أسابيع من استقبال شهر رمضان الكريم.





وأكد التجار أن غالبية المستهلكين قد يمتنعون عن شراء ياميش رمضان هذا العام، ولا سيما فى ظل ارتفاع أسعاره بنسبة 100%، مقارنة بالعام الماضى.

وكشفت جولة قامت بها «المال» بأسواق الأزهر، والموسكى، والغورية، وحارة اليهود، والدقى والجيزة، عن تراجع حجم المعروض فى الأسواق بواقع 50%، مقارنة برمضان الماضى، فضلًا عن زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 100%.

وأبدى التجار تخوفاتهم الشديدة من الركود الذى ستشهده سوق الياميش، العام الحالى، وما يصاحبه من خسائر مضاعَفة عليهم، مؤكدين أن ما يقرب من 80 % من المعروض حاليًّا فى الأسواق هو إنتاج العام الماضى، الذى كان مخزَّنًا فى الثلاجات الكبرى.

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن معدلات استيراد ياميش رمضان انخفضت بنسبة 50 % حتى وصلت إلى 30 مليون دولار، مقابل 60 مليون دولار العام الماضى، نتيجة تحرير سعر الصرف وقيود الاستيراد.

وأوضح أن الاستيراد من سوريا متوقف حاليًّا، بالإضافة إلى تركيا، كما أن الكميات التى يتم استيرادها من إيران تراجعت بنسبة تصل إلى 50%.





واتفق معه عبدالعاطى على، مستورد وتاجر عطارة فى شارع الأزهر، مؤكدًا ارتفاع أسعار الياميش بشكل غير طبيعى، موضحًا أن الاستيراد من إيران تراجعَ بشكل كبير، وتتم حاليًّا الاستعانة بتركيا وأمريكا.





وقال على إن محدودية معدلات الاستيراد ستستمر، ولا سيما فى ظل تراجع الطلب من المستهلكين، والشراء بكَميات محدودة.





ووفقًا لشعبة العطارة تم استيراد، هذا العام، نحو 10 ملايين طن من الياميش، حيث وصل سعر فاتورة استيرادها لنحو 120 مليون دولار، أى ما يعادل 2.2 مليار جنيه، شملت نحو 220 ألف طن من التمر بـ10 ملايين جنيه، و785.8 ألف طن من جوز الهند بـ40 مليون جنيه، و500 ألف طن من البندق بقيمة 50 مليون جنيه، و200 ألف طن من التين المجفَّف بـ10 ملايين جنيه.

بينما قال سالم العربى، تاجر جملة بسوق العطارة بمنطقة الغورية بالحسين، إن أسعار الياميش ترتفع بشكل شبه أسبوعي؛ بسبب تذبذب سعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد العربى أن هناك تراجعًا فى الكميات التى يتم طرحها بالأسواق حاليًّا بنسبة تصل إلى 60 %؛ لقلة إقبال المستهلكين على الشراء، حيث إن الإقبال على الشراء لا يتعدى 10%.





وأضاف أن أسعار الياميش ارتفعت بشكل مضاعَف على العام الماضى، لكل الأصناف دون استثناء، ولا توجد أصناف مختفية؛ لأن معظم أصناف الياميش مستوردة، والبعض منها مخزَّن من العام الماضى ويتم طرحه للمستهلكين.





وأوضح العربى أن الإقبال محدود جدًّا، لكن من المتوقع أن يرتفع مع حلول منتصف شهر شعبان.

وأكد طارق أحمد، صاحب محل لبيع الياميش بسوق العطارة بحى الغورية، أن هناك ركودًا شديدًا حاليًّا فى معدلات شراء الياميش، لافتًا إلى أنه من المعتاد أن يبدأ الموسم والتهافت على الشراء بحلول منتصف شهر رجب، الأمر الذى لم يحدث العام الحالى.

وقال أحمد إن الأسعار قفزت للضِّعف، مقارنة بالعام الماضى، فيما يحقق تاجر التجزئة مكسبه من إضافة 2 و3 جنيهات زيادة على سعر تاجر الجملة الذى يحقق مكسبه من إضافة 5 و10 جنيهات على سعر الكيلو.





بينما أكد مصطفى محمد، تاجر بسوق العطارة بشارع الأزهر، أن الأسعار أعلى من العام الماضى بنحو 150 %؛ بسبب الدولار و«التعويم»، مشيرًا إلى أن المستهلك يعى ذلك جيدًا، ومن ثم يعزف عن الشراء.





وأوضح أن الجميع اضطر لرفع الأسعار بعد زيادة فاتورة الاستيراد، خاصة أنه يتم استيراد نحو 70- 80 % من منتجات الياميش من الخارج، مشيرًا إلى أن حجم المشتريات للمستهلك الواحد تراجع للنصف، فعلى سبيل المثال من كان يشترى 2 كيلو أصبح يشترى كيلو واحدًا، وهكذا.

وقال إن تراجع المعروض من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار العام الحالى، لافتًا إلى أن الكميات التى كان يجلبها انخفضت بنسبة كبيرة، فعلى سبيل المثال العام الماضى كان يتعاقد على 10 كراتين زبيب أسبوعيًّا، لكن حاليًّا لا تزيد على 2 كرتونة فقط «الكرتونة الواحدة تحتوى على 10 كيلو».





وأوضح أن هناك تأخرًا فى موسم البيع، حيث كان يبدأ العام الماضى من منتصف رجب، لكن تراجع حاليًّا إلى شهر شعبان الحالى، كما أن المحالَّ كانت تفرش خيمًا وسرادقات فى الشوارع وعلى النواصى، وكل تلك المظاهر تقلصت بشكل كبير.

وقال إن الأمر سيقتصر، خلال رمضان المقبل، على تنظيم وإقامة عرض خاص للياميش أمام المحل فقط، لافتًا إلى أن البضائع السورية موجودة فى السوق، ويتم تصنيع أغلبها بمصر من خلال الجالية السورية، كما أن سعرها مرتفع نسبيًّا مقارنة بالعام الماضى.





من جانبه أكد عربى التونى، عامل فى محل العطار والسبع بنات بحارة اليهود، أن الأسعار ارتفعت كثيرًا العام الحالى، حيث يُباع سعر الكركديه الأسوانى بـ60 جنيهًا، وجوز الهند 70جنيهًا للكيلو، والبلح 40 جنيهًا، وعين الجمل 100 جنيه، والبندق بـ100 جنيه.

وأوضح أن رمضان العام الحالى سيكون صعبًا جدًّا على المستهلكين، قائلًا «الله يكون فى عون الناس رمضان السنة دى، وكل حاجة غالية».



