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بورصة وشركات
أكتيس: توقيع عقد ليكيلا باور مع الكهرباء خلال شهرين
الثلاثاء 09 مايو 2017 09:59 ص
وزارة الكهرباء والطاقة 77
أخر الأخبار
وزارة الكهرباء والطاقة 77
منى عبدالبارى:
اقتربت شركة أكتيس للاستثمار المباشر، من توقيع العقود النهائية مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لتشغيل محطة «ليكيلا باور» للطاقة المتجددة والتى تصل استثماراتها إلى 350 مليون دولار.
وتوقع شريف الخولى، المدير الإقليمى بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس، توقيع العقود خلال الشهرين المقبلين مع وزارة الكهرباء، موضحًا أن العقود النهائية تخضع حاليًا للدراسة.
وقال الخولى إن استثمارات محطة الطاقة مملوكة كاملة لأكتيس، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 250 ميجا وات كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ما يساعد بشكل كبير على تنويع مصادر الطاقة فى مصر، والمساهمة فى سد احتياجات البلاد منها.
ووقعت «ليكيلا باور» مذكرة تفاهم فى نوفمبر 2015 مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لانشاء رياح لتوليد الكهرباء فى مصر، وإنتاج 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.
وفى سياق متصل، كشف الخولى عن اعتزام أكتيس إنشاء صندوق استثمار جديد منتصف العام المقبل، رافضاً الافصاح عن رأس المال المنتظر أو الاسواق المستهدفة والقطاعات.
وأشار الخولى إلى أن أكتيس تقوم حاليا بدراسة قطاعى الصحة والصناعات الغذائية فى السوق المصرية، للبحث عن فرص متاحة وجادبة للاستثمار من خلال صندوقها الحالى أكتيس 4 للاستثمار فى الأسواق الناشئة، والبالغ رأسماله 1.6 مليار دولار
وتستثمر أكتيس حاليا فى مصر فى شركة «أى دى أتش» المالكة لمعملى البرج والمختبر بنسب تتجاوز %21، كما كانت تستثمر سابقا بحصة فى البنك التجارى الدولى، وشركة إيديتا للصناعات الغدائية التى تخارجت منها فى وقت سابق من الشهر الجارى.
وتتبع أكتيس، صندوق أكتيس العالمى الدى يستثمر نحو 7.8 مليار دولار فى اكثر من 200 مشروع، فى نحو 130 دولة حول العالم، بحسب الموقع الإليكترونى لـ«أكتيس».
وأعلنت أكتيس زيادة رأسمال صندوقها «أكتس للطاقة 4» إلى 2.75 مليار دولار، بعد إغلاقه الأول بسبعة أشهر بقيمة 2 مليار دولار.
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