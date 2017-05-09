عائد الأذون يواصل التراجع مع استقرار معدلات تغطية العطاءات

وزارة المالية المصرية 3

❏ أجل 364 يوماً يلامس %18.9 منذ 6 أسابيع ❏ «المالية» تلغى طرح سندات 7 سنوات وتقلص حصيلة 3 سنوات للثلث



هبة محمد



واصل متوسط العائد على أذون الخزانة، رحلة التراجع التى بدأها منذ 3 أسابيع بنسب تراوحت بين 0.077 و0.13 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1)، لينعكس ذلك على أداء مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل، ليهبط بنسبة طفيفة إلى %19.15 مقابل %19.21 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما بواقع 0.077 نقطة أساس، محققا %19.273، كما وصل أقل عائد إلى %18.838، مقابل %19.001 خلال مزاد الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 14 مليار جنيه، عبر 259 عرضا لتقبل وزارة المالية 9.11 مليار جنيه من خلال 141طلبا.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما بنحو 0.11 نقطة أساس، ليصل إلى %19.276، بعد تغطية العطاء بواقع 2.5 مرة، بقيمة 15.8 مليار جنيه عبر 205 طلبا، قبلت منها "المالية" 6.9 مليار جنيه عبر 47 عرضا.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما بنحو 0.12 نقطة أساس، مسجلا %19.07 وبلغ أدنى عائد %18.899 بدلا من %19 بينما وصل معدل تغطية العطاء فى الأسبوع الماضى إلى 1.8 مرة، بقيمة 10.7 مليار حصلت "المالية" على 6.8 مليار جنيه عبر 78 عرضا.



وسجل متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما %18.988 لأول مرة منذ 6 أسابيع بعد وصول معدل تغطية العطاء إلى 3.2 مرة، بقيمة 18.9 مليار جنيه من خلال 203 عروض، قبلت منها "المالية" ما يزيد عن 7 مليارات جنيه عبر 63 طلبا.



وقد تزامن ذلك مع قبول "المالية" أكثر من القيمة الطلوبة للأذون وذلك للأسبوع الخامس على التوالى بزيادة تجاوزت 5.4 مليار جنيه، لتحصل على 29.9 مليار، مقابل 24.5 مليار طلبتها قبل بداية العطاء، وسط استقرار معدلات تغطية العطاءات بين 1.8 و3.2 مرة.



فى المقابل، خفضت "المالية" قيمة عطاءات سندات الخزانة لتقبل 350 مليون جنيه لأجل 3 سنوات، بما يقترب من ثلث القيمة المطلوبة الحصول عليها، والبالغة مليار جنيه، كما ألغت عطاء أجل 7 سنوات الذى كان من المقرر تدشينه فى اليوم نفسه.



وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط العائد الذى طلبته البنوك بواقع 680 نقطة أساس، لتطلب 18.997 % خلال مزاد الأسبوع الماضى على سندات أجل 3 سنوات، وتراجع أيضا عدد الطلبات المقدمة من البنوك لتصل إلى 29 عرضا، مقابل 72 الأسبوع قبل الماضى.



وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم "المالية" الحصول على أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه آجال 91، 182، 266، 357 يوما ، ونحو 1.5 مليار جنيه سندات خزانة آجال 5 و 10 سنوات.



فى سياق آخر، رفع البنك المركزى قيمة الودائع المربوطة ذات العائد المتغير، بواقع 25 مليار جنيه ليطرح 40 مليارا أجل 112 يوما، وانخفض متوسط عائدها إلى %16.982، مقابل 17.7404% للعطاء السابق، كما بلغ أقل عائد %16.7 وأعلى عائد %17.06.



وتراجع عدد العروض التى قدمتها البنوك إلى 43 مقابل 64 طلبا الأسبوع قبل الماضى، وقيمة العروض إلى 42.4 مليار جنيه، بدلا من 43.5 مليار.



واستقر فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذى ينظمه "المركزى" أسبوعيًّا عند 50 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



كما أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.











