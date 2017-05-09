المركزى يعتزم إطلاق قواعد للتمويل متناهى الصغر وحماية العملاء

جمال نجم نائب محافظ المركزى

❏ تأسيس إدارة مستقلة لدعم إجراءات الشمول المالى .. ونقص البيانات أهم التحديات

❏ 37 ألف شركة استفادت من مبادرة المشروعات الصغيرة و 101 مليار جنيه إجمالى القروض



أمنية إبراهيم – أحمد الدسوقى – هبة محمد



قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك بصدد الإعلان عن آليات جديدة، لتيسير التمويل متناهي الصغر، قبل نهاية الشهر الحالى.



وأضاف - خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي، بعنوان: "تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي" - أن كثيرا من البنوك تدرج القروض متناهية الصغر تحت مظلة القروض الشخصية، مما يقلص فرص التعرف على عددها بصورة واضحة، لذا يعكف «المركزى» على إعداد تقارير منفصلة توضح حجم هذا النشاط.



وأوضح أن النظرة المستقبلية ترتكز على إعداد تقرير موضح عن الشمول المالي في مصر، بالتركيز على جانب العرض، والمنتجات التي يطلبها العملاء، متوقعًا الانتهاء منه خلال العام الحالى.



وأشار إلى أن "المركزى" يدرس أيضا إصدار تعليمات لحماية المستهلك، بالتزامن مع توسعة شبكة المتعاملين، ودشن عددا من المبادرات لتحقيق الشمول المالي، منها إصدار تعليمات إنشاء الفروع الصغيرة، والدفع عبر الموبايل.



وأكد أنه عقد عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بتطبيق الشمول المالي، منها الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إضافة إلى تأسيس إدارة مستقلة للشمول المالي تابعة لـ "المركزي".



وأشار إلى أنه تم إصدار القواعد المنظمة للدفع عبر المحمول، وتشجيع البنوك على تقديم الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت، كما تم تأسيس إدارة مركزية مستقلة للشمول المالي بـ "المركزي".



وعلى المستوى الإقليمي، انضم "المركزي" إلى فريق العمل العربي للشمول المالي، المنبثق عن اللجنة الرقابية للمصارف العربية بقرار من البنوك المركزية، فيما شهدت الجهود على الصعيد الدولي انضمام "المركزي" إلى التحالف الدولي للشمول المالي.



وقال "نجم" إن توافر البيانات وتصنيفها بدقة يعد أصعب التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي بمصر.



وأشار إلى أن "المركزي" لديه خطة ونظرة مستقبلية لاستكمال مسيرة التضمين المالي لجميع فئات المجتمع بمختلف شرائحه، ويدرس حاليا تدشين مبادرة تخص حماية المستهلك ماليا.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على التثقيف المالي، ورفع الوعي للأفراد والشركات والتعريف بأهمية وضرورة التعامل مع المصارف والانضمام للمنظومة البنكية.



وشدد على أن الشمول المالي يعد من أهم المفاهيم التى استحوذت على اهتمام المؤسسات الدولية والعالمية في السنوات الأخيرة، وأن "المركزي" يرى أن تطبيق الشمول المالي يحقق أهداف الدولة في تدعيم وتنمية أفراد المجتمع.



ولفت إلى صعوبة تحقيق الشمول المالي دون تحقيق استقرار مالي بالمجتمع، والذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل وجود فئات مهمشة بعيدة عن التعامل المالي المصرفي.



وأشار إلي أن التقديرات تشير إلي أن القطاع غير الرسمي، يستحوذ على أكتر من ٥٠٪‏ وهناك تقديرات تقول بأن النسبة قد تصل إلى 80 - 85%.



وتابع:" "المركزى" دشن أكثر من مبادرة في إطار سعيه إلى تحقيق الشمول المالي، منها التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتمويل رأس المال العامل بالمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.



وقال إن 37 ألف شركة استفادت من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2016، بقيمة إجمالية 101 مليار جنيه.



وأشار إلى أن 28 ألف شركة صغيرة استفادت، بقيمة 35 مليار جنيه، و9 شركات متوسطة، بقيمة 66 مليار جنيه، موضحا أن المشروعات الصغيرة هي الأكثر استفادة من مبادرة التمويل، فقد بلغ معدل النمو في محفظة التمويل %87 لهذه الشركات.



وحول نتائج مبادرة التمويل العقاري التي يتبناها «المركزي»، قال "نجم" إن حجم تمويلات المبادرة لمحدودى ومتوسطي الدخل بلغت 6 مليارات جنيه، منذ بداية تدشينها، لافتا إلى أن القيمة المستهدف ضخها تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما أنها قابلة للزيادة في حال ارتفاع حجم الطلب.



وأضاف أن "المركزى" يتعاون بصورة مكثفة مع صندوق دعم التمويل العقاري، بهدف توسعة دائرة المستفيدين، واصفا المبادرة بأنها من أنجح المبادرات التي دشنها البنك، إذ لم تقتصر على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وإنما تمت إضافة شرائح أخرى، هى الأكثر محدودى الدخل، بجانب شريحة فوق المتوسط.



