15.8 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات الجمارك

مها أبوودن:





أقامت مصلحة الجمارك اليوم، مزادا علنيا لبيع 120 سيارة وارد من الخارج ولوط مواتير سيارات من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.



