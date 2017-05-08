EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
15.8 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات الجمارك
الإثنين 08 مايو 2017 10:43 م
الرسوم الجمركية على السيارات
أخر الأخبار
الرسوم الجمركية على السيارات
مها أبوودن:
أقامت مصلحة الجمارك اليوم، مزادا علنيا لبيع 120 سيارة وارد من الخارج ولوط مواتير سيارات من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.
وخلال جلسة المزاد تم الآتى:
1- بيع 99 لوط بيعا نهائيا
2- تم مصادرة 3 لوط لعدم سداد من رسا عليهم المزاد مبلغ 30% من ثمن البيع طبقا لشروط المزاد
3- تم سحب لوط واحد من المزاد
4- تبقى 18 لوط لم تبع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة
وقد بلغ إجمالى حصيلة البيع النهائى 15.8 مليون جنيه
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا