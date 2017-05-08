القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية

- رصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالاسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود





بدور ابراهيم:





استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل الى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل الى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.