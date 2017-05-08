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سيـــاســة
القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية
الإثنين 08 مايو 2017 10:38 م
القوات الجوية والقضاة
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القوات الجوية والقضاة
- رصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالاسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود
بدور ابراهيم:
استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل الى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة اقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية ، واسفرت العملية التي استمرت علي مدار 48 ساعة الماضية عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الاسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل .
فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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