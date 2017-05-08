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استثمار
دينية النواب تدعم السياحة الدينية بشرم الشيخ بمؤتمر عالمي
الإثنين 08 مايو 2017 10:20 م
مجلس النواب 1
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مجلس النواب 1
ياسمين فواز:
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، اجتماعا مع اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء لوضع برنامج متميز لعمل مؤتمر عالمي لدعم السياحة الدينية في شرم الشيخ.
وأوضح العبد أن المؤتمر سيتم الدعوة فيه لشخصيات عالمية ورموز دينية وسفراء دول العالم اجمع ليكون نواة لجذب السياحة الدينية من جميع بلاد العالم، مؤكدا أن جنوب سيناء بها الكثير من الأماكن الدينية المتميزة التي تحتاج للكشف عنها.
وأضاف "رئيس دينية النواب" ، أن محافظ جنوب سيناء قدم العديد من المقترحات المتميزة ليتم دراستها خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن جميع الحاضرين للقاء اهتموا بدعم الجانب العملي في المؤتمر من خلال تعريف الحاضرين للمؤتمر بالأماكن المقدسة في سيناء والتي تجلى الله فيها لنبي الله موسى .
وأشار "العبد " إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مكمل لهذا الاجتماع لبلورة الرؤية الصحيحة لانعقاد هذا المؤتمر ليكون نواة لسياحة دينية عالمية تتجهى نحو الأراضي المقدسة .
وشارك في اللقاء كل من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ سيناء وأعضاء اللجنة الدينية وبعض رجال الكنيسة وعدد من رجال الأعمال والمستشارين وعدد من النواب .
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