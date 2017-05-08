التخطيط: تخصيص 3.5 مليار جنيه لإزالة المناطق الخطرة

المال ـ خاص:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إنه مستهدف خطة التنمية المستدامة، تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التي تعاني منها الأقاليم.





وأضافت أن تخصيص استثمارات في حدود 3.512 مليار جنيه فى العام المالي 2017/2018، موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين.





وأشارت الى أنه مستهدف أيضاً تخصيص حوالي 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.



