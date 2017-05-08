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استثمار
التخطيط: تخصيص 3.5 مليار جنيه لإزالة المناطق الخطرة
الإثنين 08 مايو 2017 10:14 م
وزارة التخطيط المصرية
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وزارة التخطيط المصرية
المال ـ خاص:
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إنه مستهدف خطة التنمية المستدامة، تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التي تعاني منها الأقاليم.
وأضافت أن تخصيص استثمارات في حدود 3.512 مليار جنيه فى العام المالي 2017/2018، موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين.
وأشارت الى أنه مستهدف أيضاً تخصيص حوالي 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.
وتابعت:تم تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء في خطة عام 17/2018 لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والري منها نسبة 77٪، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمع تنموي بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.
استثمار
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