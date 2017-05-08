حاويات غرب بورسعيد تستقبل طلاب الأكاديمية العربية

أمانى العزازى:



قام وفد من طلبة المعهد الدولي للنقل واللوجستيات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع أسوان" وعددهم 52 طالبا بزيارة لمحطة حاويات غرب بورسعيد التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفقد أرصفة المحطة وساحاتها ومعداتها والتسهيلات المتاحة بها.