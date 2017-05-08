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نقل وملاحة
حاويات غرب بورسعيد تستقبل طلاب الأكاديمية العربية
الإثنين 08 مايو 2017 09:57 م
محافظة بورسعيد
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محافظة بورسعيد
أمانى العزازى:
قام وفد من طلبة المعهد الدولي للنقل واللوجستيات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع أسوان" وعددهم 52 طالبا بزيارة لمحطة حاويات غرب بورسعيد التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفقد أرصفة المحطة وساحاتها ومعداتها والتسهيلات المتاحة بها.
وتم تقديم عرض تقديمي (Presentation) عن محطة حاويات الشركة للتعريف بإمكاناتها وأنشطتها المختلفة. وتم مرافقة الوفد فى جولة داخل المحطة لزيارة رصيف الحاويات والساحات الموجودة بالمحطة وتفقد معدات التداول وزيارة الساحة الجديدة وإدارة متابعة عمليات التشغيل للتعرف على منظومة التشغيل بالمحطة.
وتأتي الزيارة في إطار برنامج المسئولية الاجتماعية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات تجاه المجتمع المصري.
نقل وملاحة
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