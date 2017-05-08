اتحاد الصناعات يطلب محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا

محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية



دعاء محمود



أكد محمد البهى، عضو المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك مشروعات صغيرة لا يتم محاسبتها من قبل الضرائب وتتراوح أعدادها ما بين 120 و130 ألف مشروع، مطالباً بضرورة وضع قانون لمحاسبتها ضريبباً سواء كانت صغيرة أو متوسطة وذلك مراعاة للعدالة الاجتماعية.



وقال خلال كلمته بالجلسة الثالثة للملتقي المصري السنوي للمسئولية المجتمعية بعنوان محركات التنمية المستدامة، إن 60% من القطاع الصناعى غير رسمى ولا يساهم فى الضرائب، مطالباً الحكومة بوضع خطة لإدراجه فى القطاع الرسمى.



وتابع: إن هناك عوارا في القوانين المصرية وهو كلمة يجوز، موضحاً أن هذه الكلمة تفتح الباب أمام عدم تطبيق القوانين، مطالباَ بضرورة تكثيف التدريب للعاملين فى الضرائب لأن معظمهم يذهب للتحصيل دون معرفة القوانين مما يتسبب في التصادم مع صاحب المؤسسة التي يحصِّل منها الضريبة.



ونوه البهي بأن تغيير قانون الضرائب كل 20 عاما يثير مخاوف المستثمر الأجنبى لأن نتائج عمل القطاع الصناعى تظهر بعد فترة من بدء العمل ولا تكون نتائج سريعة.

