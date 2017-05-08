الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى

المال- خاص:



كشف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تزايد معدّل الفقرِ ليبلغ 27.8٪ عام 2015 مقارنةً بنحو 26.3 ٪ عام 2012/2013.



وأشارت الوزارة فى تقرير لها اليوم، أن معدلُ البطالة بلغِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017 نحو 12.4٪، كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5٪ في شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016.



وتابعت: تراجعت مُساهمة الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 16/2017.



وأكدت التخطيط أن معدلُ الاستثمارِ في مصرِ لا يزال منخفضا نسبيا حيث يبلغُ 15٪ مقارنةً بنّحو 46٪ في الصين و32٪ في الهند، و30٪ في المغرب، و21٪ في جنوب أفريقيا.



وفي ذاتِ السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام.



وذكرت أن هذه التحديات شكلت ضغوطا مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلي من الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُ فجوةُ تمويليةُ متزايدةٌ تستلزم الاقتراض من الخارج بحثاً عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشري ومستوى البنية الأساسية.