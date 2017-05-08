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اقتصاد وأسواق
الصيادلة ترسل قائمة الشركات الممتنعة عن سحب الإكسبير
الإثنين 08 مايو 2017 09:14 م
نقابة الصيادلة
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نقابة الصيادلة
أحمد صبرى
خاطبت النقابة العامة للصيادلة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة الدكتور رشا زيادة لاتخاذ ما يلزم ضد الشركات الرافضة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأرسلت النقابة قائمة لإدارة الصيدلة بالشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، والذى ألزم الشركات بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية دون شرط أو التقيد بفاتورة الشراء.
وقال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة فى تصريحات للمال: إن جميع الشركات المصنعة بدأت فى سحب الأدوية عدا بعض شركات التصنيع لدى الغير وشركتي أمون ومالتى ايبكس فارما.
وأكد أن هذا الخطاب إخطار من النقابة لوازرة الصحة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضد تلك الشركات، والذى يتمثل فى وقف تسجيل منتجات تلك الشركات وعدم تعامل الوزارة معها.
اقتصاد وأسواق
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