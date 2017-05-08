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رياضة
السعيد يسجل الـهاتريك الأول له مع الأهلي
الإثنين 08 مايو 2017 09:10 م
عبد الله السعيد
أخر الأخبار
عبد الله السعيد
على المصرى
سجل عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهاتريك الأول له مع القلعة الحمراء، وذلك في مباراة اليوم أمام النصر للتعدين، التى أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر، برباعية نظيفة، فى الأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز.
ويعد السعيد هو الهداف الأول للأهلي في مسابقة الدوري بالموسم الحالي برصيد 10 أهداف، كما أنه تمكن من صناعة 7 أهداف آخرين لزملائه، وبهاتريك اليوم.. فإنه وصل إلى الهدف رقم 76 في مسيرته خلال كل مشاركاته بالدوري، والهدف رقم 103 في كل المسابقات، حيث سجل 41 هدفًا مع الإسماعيلي و56 هدفًا للأهلي و6 أهداف مع المنتخب.
وأصبح صانع ألعاب القلعه الحمراء، هو الهداف الحالي للأهلي في مسابقة الدوري، ويتبقى له هدفان فقط؛ من أجل معادلة المايسترو صالح سليم أحد الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي.
رياضة
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