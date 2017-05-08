EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الحكومة تعول على 4 قطاعات لتحقيق 3.5 تريليون جنيه ناتج محلي
الإثنين 08 مايو 2017 09:00 م
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أخر الأخبار
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المال ـ خاص:
كشف تقرير عرضته وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، هلى مجلس النواب، اليوم، أن برنامج الحكومة للعام المالي القادم 2017/2018 يستهدف نموا بنسبة 4.6%، وبناتج محلي قيمته 3.55 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير الذي تضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020)ـ تعول الحكومة على 4 قطاعات هي التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي والوصول بحجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 16/2017.
وأوضح التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه، أن نسبة النمو المستهدفة في نهاية الخطة 19/2020 يتصل إلى 6% بمعدلِ استثمار في حدود 17.2٪.
وتوقعت التخطيط أن يسفر تحرير سعر الصرف عن رفع كفاءة الصادراتِ المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحليةِ، اضافة الي جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكرت أن جنّي ثمارِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل على اِستمرار الإصلاحاتِ وتبنّي مجموعة من الإصلاحاتِ الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.
اقتصاد وأسواق
التخطيط
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا