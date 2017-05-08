أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 9 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان



ــ تناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية غدًا الثلاثاء، لمزيد من الدراسة والمناقشة، بعد أن ثار الجدل بشأن حذف المادة الخامسة من القانون من عدمه، وشهدت الجلسة اليوم الإثنين حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على هذه المادة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيًا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيًا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.



ــ تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب النائب ياسين عبدالصبور بشأن تقاعس وزارتى الإسكان والبيئة فى التعامل مع المشكلة التى تواجهها محطتا "بلانة" و"المالكى" للمعالجة، واستيلاء البلطجية عليهما، إضافة إلى زراعة الأسماك فيها، ما ينذر بخطر داهم يهدد صحة أهالى أسوان، وذلك إلى جانب السؤال المقدم من النائب فرج عامر، بشأن تسرب كميات من غاز الكلور السام من إحدى محطات معالجة المياه، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطلاب بمجمع مدارس السيوف بالإسكندرية .



ــ يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المزمع عقدها غدا ، تقرير أول زيارة برلمانية إلي السجون، حيث الزيارة التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، إلى سجن الفيوم العمومي في 22 فبراير 2017 لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون ، وأكدت اللجنة في تقريرها، أن السجناء بسجن الفيوم العمومي يتمتعون بالحقوق الواردة في الدستور والقانون وأنهم يلقون معاملة تتفق مع تلك الحقوق المنصوص عليها، مشيرة إلى اللجنة تلاحظ لها بعد إجابات بعض السجناء خلال لقائها معهم للإستماع إلى شكواهم، أن الخدمة الصحية المقدمة إليهم جيدة جداً، حيث إن إدارة السجن توفر لهم العلاج لكافة الأمراض سواء داخل السجن أو خارجه، لاسيما علاج فيروس C بجانب تأكيدهم أن معاملة إدارة السجن معهم حسنة في حدود القانون ولوائح السجن، وأن العنبر مساحته 4*4 أي 16 متر مربع ويستوعب 16 سجينا.



ــ تبدأ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن العام المالى 2017/2018، غدا الثلاثاء.



حكومة ووزراء

ــ ترأس المهندس شريف إسماعيل الثلاثاء المقبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية واستكمال مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة.



نقابات وأحزاب وحركات

ــ تحتفل النقابة العامة للتمريض، غدا الثلاثاء باليوم العالمى للتمريض، بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية، بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى ، ويستعرض الاحتفال أنشطة النقابة وخططها لتطوير المهنة بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص مثل وزارة الصحة والتعليم العالى والجامعات المصرية.



ــ يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مغلقًا، يوم الثلاثاء المقبل في مقر النقابة ، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تقديم بلاغ من أحمد عبد الهادي ، يتهم فيه ، محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالتعدي عليه.



جامعات

ــ تحتفل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، غدآ الثلاثاء، بعيد الخريجين لدفعة عام 2016، وكذلك تحتفل بدخولها فى التصنيف الدولى QSلأول مرة فى تاريخها وحصولها على المركز متقدم فى تصنيف أفضل البرامج الأكاديمية فى العلوم الزراعية عالميا ، وتقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هانى الشيمى، عميد كلية الزراعة، وتبدأ مراسم التكريم بالسلام الجمهورى، ثم كلمة الخريجين من طلاب الليسانس والدراسات العليا، يليها كلمة الدفعة الذهبية، وكلمة عميد الكلية ثم كلمة رئيس جامعة القاهرة، ويشهد احتفال كلية الزراعة بعيد الخريجين، عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال من خريجى الكلية.



ــ يفتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غداً الثلاثاء، ورشة العمل الدوليـة عن " المدن الذكية المستدامة " وتنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكيــة ، ( NSF ) وتستمر ثلاثة أيام برئاسة الدكتور فؤاد حلمى الأستاذ بجامعة ألاباما، وتناقش الورشة تأثير المدن الذكية والاستدامة على حياة المواطن والصحة وجودة الحياة والتنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية والبنية التحتية والتخطيط العمرانى وشبكات المرافق ، كما تتناول البنية المعلوماتية لإدارة وتخطيط وتشغيل المدن المستدامة فى ضوء التجارب المصرية والعالمية فى هذا الشأن، وفى ضوء خطط الدولة الحالية لإنشاء عدد من المدن الذكية المستدامة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن حول الإسكندرية ، يحضر ورشة العمل الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ورؤساء الجامعة السابقون وعمداء الكليات وممثلو الوزارات والهيئات والشركات المعنية، وممثلو جامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكية ونقابة المهندسين والمراكز البحثية والهندسية فى مصر، ويشارك فيها باحثون ومتخصصون من مصر وأمريكا وانجلترا وكولومبيا.