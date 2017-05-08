الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادًا لزاناكو

فريق النادي الأهي يتدرب 9

على المصرى



قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدرى، أن يخوض الفريق تدريباته بدون راحة، غدا الثلاثاء، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى، استعدادًا لمواجهة زاناكو الزامبي، المقرر لها السبت، في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تخطّى عقبة النصر للتعدين بالفوز عليه برباعية نظيفة، اليوم الإثنين، في الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري المصرى الممتاز.



من جانبه، قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، إن الفريق حقق فوزًا هامًا بتغلبه على النصر للتعدين، في إطار سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا أن فريق الجنوب من الفرق التي حققت نتائج جيدة خلال الأسابيع الماضية من المسابقة، وأن الأهلي قطع خطوة هامة بالفوز عليه، وأكمل مشواره نحو لقب الدوري.



وأشار أيوب إلى سعادته باتساع فارق النقاط مع أقرب المنافسين إلى 11 نقطة، موضحًا أن الدوري لم يحسم بعد، وأن الأهلي مقبل على مباريات هامة سيسعى للفوز بها، موضحا أن الفريق سيغلق ملف الدوري مؤقتًا، للتركيز في مواجهة زاناكو يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، في أولى جولات دور الـ16 بدوري الأبطال، مضيفًا أن الجهاز الفني سيعمل مع اللاعبين على الفصل بين البطولتين.