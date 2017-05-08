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سيـــاســة
إخلاء سبيل نجل كمال الشاذلي بعد التصالح
الإثنين 08 مايو 2017 08:41 م
محمد كمال الشاذلي 99
أخر الأخبار
محمد كمال الشاذلي 99
كتبت - نجوى عبد العزيز
قرر قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص إخلاء سبيل محمد الشاذلي نجل وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، بعد ورود ما يفيد بقيام جميع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلي، إتمام سداد كافة المبالغ المالية المرتبطة بالاتهام المتعلق بتحقيقه لكسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة - قاربت نحو 32 مليون جنيه - إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
كما قام ورثة كمال الشاذلي بإنهاء عملية التنازل عن ملكية قطعة أرض ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح الدولة، وكذلك اتخاذ إجراءات استرداد الدولة لقطعة أرض طرح نهر بمحافظة الجيزة تحتوي سفينة عائمة ومطعم، في ضوء طلب التصالح الذي تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع.
كان قرارا قد صدر بحبس محمد كمال الشاذلي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
سيـــاســة
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