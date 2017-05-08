البورصات العربية تربح بقيادة القاهرة والكويت

صعود البورصات

خالد بدر الدين



سجلت معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مكاسب فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بقيادة القاهرة والكويت لتعوض بعض خسائرها فى الجلسة الماضية، بينما واصلت بورصة البحرين خسائرها لليوم الثانى هذا الأسبوع بحوالى 0.2% لينخفض مؤشرها إلى 1322 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة تقدم بحوالى 1.1% ليرتفع إلى 12828 نقطة مع صعود 15 سهما من بينهم سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر والذي زاد 1.5% وصعد أيضا سعر سهم أوراسكوم للاتصالات 1.4% وكان الأكثر تداولا في السوق.



وكذلك زاد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1% ليسجل 6628 نقطة وصعدا مؤشر سوقى مال دبى العام وأبوظبى العام بأكثر من 0.2% لكل منهما ليسجل 3392 نقطة لدبى بقيادة شركات العقارات و 4578 نقطة لأبوظبى بفضل شركة دانة غاز بنك أبوظبي التجاري.



وارتفع أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% ليصل إلى 9852 نقطة غير أنه مازال يقترب من أدنى مستوى له منذ 5 شهور، وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بنفس النسبة ليتجاوز 5441 نقطة.



أما مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فقد كسب نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 6865 نقط وسط تداولات منخفضة وارتفاع أسعار 104 أسهم وتراجع 45 سهما.