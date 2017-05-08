EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصات العربية تربح بقيادة القاهرة والكويت
الإثنين 08 مايو 2017 08:32 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
خالد بدر الدين
سجلت معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مكاسب فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بقيادة القاهرة والكويت لتعوض بعض خسائرها فى الجلسة الماضية، بينما واصلت بورصة البحرين خسائرها لليوم الثانى هذا الأسبوع بحوالى 0.2% لينخفض مؤشرها إلى 1322 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة تقدم بحوالى 1.1% ليرتفع إلى 12828 نقطة مع صعود 15 سهما من بينهم سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر والذي زاد 1.5% وصعد أيضا سعر سهم أوراسكوم للاتصالات 1.4% وكان الأكثر تداولا في السوق.
وكذلك زاد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1% ليسجل 6628 نقطة وصعدا مؤشر سوقى مال دبى العام وأبوظبى العام بأكثر من 0.2% لكل منهما ليسجل 3392 نقطة لدبى بقيادة شركات العقارات و 4578 نقطة لأبوظبى بفضل شركة دانة غاز بنك أبوظبي التجاري.
وارتفع أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% ليصل إلى 9852 نقطة غير أنه مازال يقترب من أدنى مستوى له منذ 5 شهور، وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بنفس النسبة ليتجاوز 5441 نقطة.
أما مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فقد كسب نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 6865 نقط وسط تداولات منخفضة وارتفاع أسعار 104 أسهم وتراجع 45 سهما.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا