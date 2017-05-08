البرلمان يطالب أوبر وكريم بعرض أنظمتهم على المجلس

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



كشف اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مطالبة اللجنة لممثلي أوبر وكريم بعرض أنظمة عملهم للتأكد من سرية معلومات مستخدمي الشركتين، مضيفا أنه كان من المقرر عرضه في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي إلا أن ممثلي الشركتين لم يحضرا لذا تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر.



وأشار عضو اللجنة في تصريحاته لـ"المال" إلى أن اللجنة سبق وناقشت تقنين أوضاع الشركتين في السوق المصرية، وأوصت بالتزام الشركات بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب وتأمينات مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين والدولة فى حالة وقف نشاط الشركة.



بالإضافة إلى وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء والسائقين ومن الأفضل جهة محايدة لتقييم أداء الشركة مع ضرورة التحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب، بالإضافة إلى الاهتمام بتقديم أفضل خدمة لدى الشركتين مع متابعة تحديد السرعة، إلى جانب تحديد هوية السائق فى حالة استخدام سائق أخر غير المشترك بالشركة الذى يحمل التصريح، والعمل على الاشتراك فى إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة.



ونفى تادرس قلدس إرسال مجلس الوزراء لمشروع قانون أوبر وكريم إلى البرلمان حتى هذه اللحظة، لإحالته إلى اللجنة للبدء في مناقشته.



كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام السيارات الملاكى لأغراض تجارية- أوبر وكريم- فيما يعرف باسم مشروع "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات".



ويعمل بالسوق المصرية حاليا أكثر من شركة لطلب سيارات الأجرة أونلاين منها "أوبر" و"كريم"، واللتين تسيطران حالياً على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يوميًا، فضلًا عن «أسطى»، التى بدأت عملها بالسوق المصرية فى فبراير 2016، كتطبيق على أجهزة هواتف "الآندرويد".



وشكلت الحكومة فى فبراير الماضى لجنة تضم 7 وزارات، هى: النقل، والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والاستثمار، والتنمية المحلية، لتقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر أجهزة الهواتف الذكية، بعدما ظهرت اعتراضات واسعة من أصحاب التاكسى الأبيض، نتيجة تراجع معدلات الطلب على خدماتهم، وتتولى وزارة الاستثمار حاليًا إدارة الملف برمته.



وتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزارء اليوم 25 مادة أبرزها فرض ضرائب وتأمينات على سائقى الشركتين " الكباتن " على غرار سائقى التاكسى الأبيض، بجانب قصر استخدام السيارة الملاكى على أصحابها فقط .

وانفردت المال منذ اسابيع بنشر ابرز ملامح ومنها إن القانون اشترط ألا تزيد عدد ساعات العمل على 7 ساعات ، كما منح الشركتين مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها قانونيا.