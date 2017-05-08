91 مليون دولار أرباح سوني موبايل‎

سوني موبايل 9

المال- خاص:



حققت شركة "سوني موبايل كوميونيكيشنز" للهواتف المحمول أرباحا بقيمة 91 مليون دولار (حوالي 10.2 مليار ين ياباني) وفقاً للنتائج المالية للشركة عن العام المالى المنتهى في 31 مارس الماضي.



وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم أنها تتوقع تتوقع زيادة مبيعات وحدات الهواتف الذكية السنوية بواقع 1.9 مليون وحدة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لتصل إلى 16.5 مليون وحدة. ومن المتوقع أن تزداد إيرادات المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 820 مليار ين ياباني، وهو ما سوف يشكل عائدا تشغيليا قياسيا لشركة "سوني موبايل".



وقال جيسون سميث، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "سوني موبايل كوميونيكيشنز" "إن التقنيات التي تضمنتها هواتفنا الذكية الجديدة قد وضعتنا في مرتبة متقدمة جداً كرواد في سوق التكنولوجيا العالمي، كما أن ابتكاراتنا قد منحتنا الثقة في المستقبل. إن أحدث هواتفنا الذكية إكسبيريا إكس زد بريميوم (Xperia XZ Premium) الحائز على جوائز عالمية يتضمن أول تقنية تصوير مقاطع فيديو شديدة البطء في العالم متوفرة في هاتف ذكي من خلال التقاط 960 إطارا في الثانية الواحدة، وهي أبطء بأربع مرات مقارنة بأي جهاز مماثل، بالإضافة إلى إطلاقنا هواتف من الفئة المتوسطة هذا العام في الأسواق وهي تتضمن إكسبيريا إكس إيه وان (Xperia XA1) وإكسبيريا إكس إيه وان ألترا (XA1 Ultra) وإكسبيريا إل وان (Xperia L1)".



وأوضح هيديوكي فورومي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق العالمي في "سوني موبايل كوميونيكيشنز"، "نحن ملتزمون برؤية تقدم منتجات شخصية وذكية إلى السوق، ونواصل الدفع في اتجاه توسيع رقعة انتشار الاتصالات من خلال التقنيات المتطورة".



وتابع "نعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي في هواتفنا. لقد واصلنا تطوير وتحويل مجموعتنا من الهواتف الذكية مع التركيز الثابت على تقديم التكنولوجيا الأكثر تقدماً في المنتجات المصممة بأناقة، ونتوقع أن نشهد نتائج جيدة في السنة المالية المقبلة مع مجموعتنا الجديدة من المنتجات وزيادة مبيعات وحدات الهواتف الذكية".