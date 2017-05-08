مواصلات مصر توقع عقد تشغيل 7 خطوط أتوبيس بالشيخ زايد

أتوبيسات شركات السياحة

أحمد عاشور



شهد اليوم كل من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة، والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر، وتنفذه شركة مواصلات مصر بقيمة 7 ملايين دولار.



قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر: إن هذا المشروع يعد بداية جديدة في منظومة النقل العام في مصر، حيث يشارك في تنفيذ المشروع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة، وبرنامج النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في جهاز تعمير مدينة السادس من أكتوبر وجهاز التعمير بمدينة الشيخ زايد.



أضاف أن التشغيل الفعلي للمشروع للخطوط السبعة سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2018 بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للمشروع، ويهدف مشروع الأتوبيس ذي الخدمة المتميزة إلى إنشاء خطوط جديدة في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد بحيث تكون بديلاً مناسبا لجذب مستخدمي السيارات الخاصة ودفعهم إلى تقليل الاعتماد عليها من خلال وسيلة نقل عصريه حديثة، ولذلك اعتمدنا اليوم على أتوبيسات عالية الجودة وذات مظهر حضاري جديد، وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال خطوط أتوبيس ذات مسارات محددة تربط مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومحيط دريم لاند ومدينة الإنتاج الإعلامي وحي الأشجار بمحطة مترو جامعة القاهرة، والتى يمر بها الخط الثاني للمترو حاليا وسيمر بها الخط الثالث في المستقبل القريب.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر إنه من المقرر أن تجتذب خطوط الأوتوبيس الجديدة مستخدمي السيارات الخاصة من المناطق سابقة الذكر والذين يتنقلون يوميا أو في كثير من الأحيان إلى القاهرة الكبرى للعمل والترفيه والتسوق اليومية، ويضم المشروع مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحطة مترو جامعة القاهرة ، خط من مدينة السادس من أكتوبر من أمام جهاز المدينة، خط من دريم لاند، خط آخر من هايبر ماركت "إلى جانب الخطوط الداخلية التى تغطى تحركات الركاب من الاحياء السكنية للمدنيين عبر أكثر من 70 نقطة توقف (BUS Stop) ذات تصميمات تتناسب وطبية الشارع.



وتشتمل المحطات الرئيسية الجديدة للأتوبيس على ساحة انتظار سيارات ركاب الخط المباشر الذين يرغبون في ترك سياراتهم (مقابل ثلاث جنيهات لا غير) وركوب الخط المباشر بحيث يتم تخصيص هذه الساحة حصريا لهؤلاء الركاب ورصيف للانتظار المؤقت للسيارات.



واستطرد قائلا سيتم تزويد هذه المحطات بشاشات إلكترونية ذكية موضح بها توقيت مغادرة ووصول الأتوبيسات وهي عبارة عن شاشات استرشادية ترصد توقيت الوصول والمغادرة بصورة أكثر دقة كما أن تصميم كل محطة سيكون متماشي مع طبيعة المكان، وستكون كل محطات الأتوبيسات عبارة عن محطات متكاملة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.