السيارة نيسان صيني 123

شريف عيسى



نمت مبيعات نيسان موتورز خلال مارس من العام الجارى بنسبة 9.4%، مقارنة مبيعات نفس الشهر من العام الماضى بعد تمكنهما من تسليم 629 ألفا و457 سيارة بجميع الأسواق والبلدان المتواجدة بها.



وتعود الطفرة مبيعات الصانع اليابانى إلى الطفرة التى ظهر فى نتائج أعمالها فى كل من كندا والتى نمت مبيعاتها بـ 25.5، والمكسيك بنسبة 20.3%، إلى جانب روسيا والتى قفز أداء نيسان بها بنسبة 11.6%.



أما عن اليابان، قفزت مبيعات نيسان بها بنسبة كبيرة للغاية خلال مارس بلغت 19.6%، بإجمالى مبيعات 91 ألفاً و534 سيارة.



وخلال العام المالى والمنتهى بمارس 2017، قفزت مبيعات نيسان موتورز عالمياً بنسبة 4% بإجمالى 5 ملايين و642 ألفاً و381 وحدة، مقارنه بالعام المالى السابق والذى بلغ إجمالى مبيعاته 5 ملايين و425 ألفاً و202 سيارة.



كما شهدت معدلات انتاج مصانع نيسان حول العالم نمواً كبيراً بنسبة 9%، بعد تمكنها من تصنيع وتجميع 5 ملايين و695 ألفاً و774 سيارة، مقابل معدلات الإنتاج خلال العام الماضى والتى قُدرت بـ 5 ملايين و226 ألفاً و398 مركبة.



وعن أداء نيسان على المستوى المحلى، أكد أحد كبار موزعى نيسان ان مبيعاتها قد شهدت تراجعاً محدوداً خلال الفترة من يناير وحتى الأن بنسبة قد تصل إلى 15%، مؤكداً على ان الوضع الذى يمر به سوق السيارات سئ للغاية ولابد من البحث عن وسائل جديدة لإنعاشه.



وأرجع فى تصريحات لـ"المال" على ان نيسان تعد من العلامات التى تراجعت مبيعاتها بنسبة محدوده مقارنه بالعلامات الكورية المنافسة لها، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى القرارات التسعرية التى اتبعتها الشركة.



وأكد أن مبيعات السيارات قد شهدت تراجعاً حاداً بلغت نسبته 50% خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ان استمرار الأوضاع الراهنه سيدفع القطاع إلى مزيد من التدهور.



ووفقاً للإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، شهدت مبيعات نيسان خلال مارس من العام الجارى تراجعاً بنسبة 10% لتسجل المبيعات الإجمالية 2302 وحدة، مقابل 2563 سيارة مباعة خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وعلى مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى، سجلت مبيعات نيسان ايجيبت تراجعاً بنسبة 12% لتسجل 6170 سيارة مباعة، مقارنه مبيعات نفس الفترة من 2016 والتى سجلت 7035 مركبة.