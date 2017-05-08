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سيــارات
أبو غالي يعرض الجيل الخامس من سوبارو إمبريزا
الإثنين 08 مايو 2017 06:59 م
سيارة سوبارو إمبريزا 8
أخر الأخبار
سيارة سوبارو إمبريزا 8
- إمبريزا تتمكن من بيع 138 سيارة خلال 2016
شريف عيسى
طرحت أبو غالى موتورز، وكيل العلامة اليابانية سوبارو، الجيل الخامس الجديد كليا من طرازها إمبريزا بصالة العرض الرئيسية لها، وصالات العرض لموزعيها التابعين لها.
وأكد مصدر مسئول بالشركة- فضل عدم ذكر اسمه- أن الشركة قررت فتح باب الحجز على سياراتها التى كان من المقرر طرحها للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك ـ فورميلا"، والذى قررت اللجنة المنظمة تأجيله إلى سبتمبر المقبل.
وكشف المصدر عن أن أبو غالى موتورز قد قررت بدء تسليم إمبريزا الجديدة لعملائها الراغبين فى حجزها بدءًا من أغسطس المقبل، مؤكدا المصدر على تقدميها للجمهور خلال فعاليات معرض أوتوماك ـ فورميلاً خلال سبتمبر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الشركة تراهن على الجيل الخامس من إمبريزا لدفع حركة المبيعات والتى شهدت تراجعا كبيرا خلال الربع الأول من العام الجارى.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سوبارو العالمية قد كشفت النقاب للمرة الأولى عن إمبريزا الجديدة كليا خلال فعاليات معرض نويورك والذى أقيم خلال العام المنصرم.
ووفقاً للإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، تمكنت إمبريزا العام الماضى من بيع 138 سيارة، إلا أن إعلان الشركة الأم عن الجيل الجديد تسبب فى عجزها عن بيع أى وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى.
وخلال الربع الأول من العام الجارى، تراجعت مبيعات سوبارو بنسبة بلغت 79% بمبيعات بلغت 163 سيارة فقط، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من 2016، والتى بلغ إجماليها 772 سيارة.
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