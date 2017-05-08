نرصد تداعيات تقرير J.D Power على خدمات ما بعد البيع محليًّا

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سيــارات
نرصد تداعيات تقرير J.D Power على خدمات ما بعد البيع محليًّا
الإثنين 08 مايو 2017 06:37 م
سيارة مرسيدس بنز
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سيارة مرسيدس بنز
ملف إعداد - خالد بدر الدين وشريف عيسى
تحتل العلامة اليابانية الفارهة لكزس صدارة العلامات بالولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً لأعلى معدلات رضاء المستهلك، فيما تقتنص BMW الألمانية بالتقاسم مع مرسيدس صدارة علامات تلك الفئة من السيارات بالسوق المحلية.
وعلى صعيد العلامات الواسعة الانشار أو الشعبية فاحتلت بويك الأمريكية صدارة العلامات من تلك الفئة وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة J.D Power الأمريكية، فيما أجمع خبراء السوق فى مصر أن هيونداى تحتل المركز الأول بالتقاسم مع شريكتها كيا.
التقرير التالى يرصد العلامات التى تسعى لتحقيق أعلى معدلات لرضاء المستهلك بخدمات الصيانة وبعد البيع فى السوق الأمريكية مقارنة نتائجها بالسوق المحلية".
BMW ومرسيدس تتنافس على الفارهة.. وهيونداى وكيا تتصدر العلامات واسعة الانتشار محليا
رتب عدد من خبراء قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانه مرسيدس وBMW ضمن أكثر العلامات الفارهة الساعية لتحقيق أعلى مستويات رضاء لعملائها عن خدمات ما بعد البيع والصيانه، فيما اجمعو على استحواذ كلاً من هيونداى وكيا قائمة العلامات الشعبية الواسعة الإنتشار فى تحقيق مستوى متقدم لعملائها.
وأشار إلى أن مستوى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة يتختلف بإختلاف الشريحة المستهدفة من المبيعات فمثلاً تتمتع MTI بسعيها لتحقيق أعلى معدلات رضاء لعميلها نظراً لإعتمادها على البيع شرائح معينه من المجتمع مثل كبار رجال الأعمال بالدولة، بخلاف هيونداى والعلامات الأخرى والتى تسعى لتحقيق أعلى معدل من المبيعات لإستهدافها اصحاب الدخول المتوسطة.
وفى البداية، قال تامر قطب، مدير خدمات ما بعد البيع بأحدى العلامات التجارية، ان العلامة التجارية الألمانية مرسيدس تحتل المرتبة الأولى فى قائمة العلامات الفارهة التى تسعى لتقديم أعلى مستوى رضاء لعملائها بخدمات الصيانه وبعد البيع بالسوق المحلية.
وتابع قائلاً: "كما أن العلامة الكورية هيونداى تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للعلامات الواسعة الانتشار والشعبية فى تقديم أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع والصيانه لعملائها سواء الحاليين والجدد".
وأكد ان قياس مستوى رضاء العملاء بالسوق المصرى أمر فى غاية الصعوبة لعدم وجود مؤشر حقيقى يمكن الإعتماد عليه، مؤكداً على ان قياس هذا المستوى يمكن عبر جودة العلامة التجارية على المستوى العالمى، ومدى انتشار مراكز الصيانه فى محافظات الجمهورية.
وأوضح قطب أن سوق السيارات يعانى من تضارب فى غاية الغرابة إذ إن هناك عددا من العلامات التجارية والتى تحتل مرتبة قوية ومكانة كبيرة فى السوق العالمية تعانى من الضعف بالسوق المحلية سواء على مستوى البيع أو خدمات ما بعد البيع، فى حين أن عدد من العلامات والتى ليس لها وزن نسبى على الساحة العالمية تتميز بأنها لها سمعة جيدة ومتوسطة فى خدمات ما بعد البيع فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن مستوى الرضاء يختلف من دولة لأخرى وفقاً لمدى قوة الوكيل وقدرته المالية على ضخ استثمارات فى مراكز الصيانة وخدمة العملاء ومدة قدرة مركزه المالى على توفير قطع الغيار الملائمة لاحتياجات العملاء.
ورتب قطب العلامات الفارهة والتى تسعى لتحقيق أعلى مستوى من رضاء العملاء حيث جاءت مرسيدس بالمركز الأولى، فيما جاءت جاكوار ولاند روفر بالمكزى الثانى والثالث، واقتنصت BMW المركز الرابع، فيما حصدت أودى المركز الخامس.
أما بالنسبة للعلامات الشعبية والتى سعى لترتيبها وفقاً لعدد مراكز الصيانه وأسعار قطع الغيار بها، فإحتلت هيونداى المركز الأولى، فيما جاءات كيا بالمركز الثانى، وحصدت تويوتا المركز الثالث والتى تعد من أهم العلامات التجارية بالسوق المصرى، بينما حلت نيسان بالمركز الرابع، فيما استحوذت ميتسوبيشى على المركز الخامس.
وأكد حمادة علام، رئيس خدمات ما بعد البيع والصيانة للميكانيكيون العرب موزع رينو كيا، أن ترتيب العلامات التجارية والتى تسعى لتحقيق أعلى مستوى رضاء بتلك الخدمات لعملائها يتوقف على نوع العلامة والشريحة المستهدف البيع لها، مؤكداً على احتلال BMW المركز الأولى بالنسبة لرضاء عملاءها بالنسبة للعلامات الفارهة، وهيونداى بالنسبة للعلامات الواسعة الإنتشار أو الشعبية.
ورتب علام العلامات الفارهة بإقتناص شركة MTI، وكلاء كل من جاكوار لاند روفر، وبنتلى، ومازراتى، وفيرارى، المركز الثانى فى قائمة العلامات الفارهة، فيما تحتل جيب المركز الثالث فى صدارة تلك الفئة من السيارات، وتأتى مرسيدس بالمركز الرابع نظراً للتحديات التى تواجها من صعوبة تدبير الموارد اللازمة للإستيراد، على ان تحتل أودى المرتبة الخامس.
وبالنسبة للعلامات الواسعة الانتشار، فاحتلت هيونداى المرتبة الأولى فى صدارة العلامات التجارية الساعية لتحقيق أى مستوى رضاء عملائها، فيما جاءت كيا بالمركز الثانى، واستحوذت رينو على المركز الثالث فى صدارة تلك الفئة من السيارات، بينما اقتنصت نيسان المركز الرابع ، وتويوتا المركز الخامس.
J.D.Power
3%
ارتفاعًا بمؤشر رضاء المستهلك على خدمات الصيانة
كشف مؤشر خدمات المستهلك الأمريكى CSI والصادر عن مؤسسة J.D.Power لأبحاث أسواق السيارات العالمية ارتفاع تحسن جودة خدمات السيارات، وازدياد شعور العملاء بالولايات المتحدة الأمريكية بالرضاء عن خدمات ما بعد البيع المقدمة بنسبة 3% خلال العام الجارى.
وتعتمد الدراسة على إجابات أكثر من 70 ألف من أصحاب السيارات الذين اشتروها من موديلات 2012 إلى 2016، وتوجيه أسئلة لهم خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2016 .
وأوضحت دراسة مؤسسة J.D. باور إن مقياس جودة الخدمات قفز هذا العام إلى أعلى مستوى لها فى تاريخها حيث بلغت 809 نقطة على مقياس من 1000 نقطة، مقابل 782 نقطة العام الماضى.
كما تحسنت مقاييس الخدمات الاستشارية و المبادرة بتقديم الخدمات و المرافق الخدمية و استلام السيارات بعد الانتهاء من الخدمات ليرتفع إجمالى درجات خدمات المستهلك إلى 816 نقطة من 802 نقطة خلال نفس الفترة.
وتقيس دراسة المؤسسة رضاء المستهلك عن الخدمات فى مركز التوكيل أو عند محطة خدمات مستقلة للصيانة أو عمليات الإصلاح التى يطلبها أصحاب السيارات التى يملكونها خلال فترة تترواح من سنة إلى خمس سنوات.
وقال كريس سوتون، نائب رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع فى السوق الأمريكية بمؤسسة J.D.Power إن جودة الخدمات التى تعنى تنفيذ الخدمة المطلوبة من المرة الأولى تؤثر بدرجة كبيرة على رضاء المستهلك وزيادة ولائه للشركة التى تقدم له هذه الخدمة، كما أن اتصال مركز الخدمة بالعميل ولاسيما أثناء أداء أعمال الصيانة أو الإصلاح من أهم العوامل التى تؤثر مباشرة على ولاء العميل.
وجاء فى دراسة J.D. باور إنه من بين المستهلكين الذين اتصل بهم مركز الخدمة كان 55 % منهم يشعرون برضاء كامل عن خدمات مابعد البيع، وارتفعت هذه النسبة إلى 67 % عندما يبعث المركز رسالة مكتوبة للعملاء يؤكد فيها على تجهيز السيارة لاستلامها.
واحتلت العلامة التجارية "لكزس" اليابانية فى فئة السيارات الفاخرة المركز الأول فى مقياس رضاء المستهلك عن مركز الخدمة حيث نالت 874 درجة، وبعدها "أودى" الألمانية بحوالى 869 درجة، ثم فى المركز الثالث "لينكولن" الأمريكية بحوالى 868 نقطة.
وجاءت العلامة الألمانية الفارهة "بورش" بالمركز الرابع بأكثر من 867 نقطة، أما المركز الخامس فكان من نصيب "كاديلاك" الأمريكية بحوالى 865 نقطة.
وعلى صعيد كافة العلامات التجارية، صعدت العلامة التجارية "بويك" إلى المركز الأول بالنسبة لجميع فئات السيارات على مقياس رضاء المستهلك عن مركز الخدمة بحصولا على 860 درجة، وجاءت بالمركز الثانى MINI الألمانية بحوالى 850 درجة ، ثم GMC الأمريكية بأكثر من 837 درجة لتقتنص المركز الثالث فى صدارة القائمة.
وحلت شيفروليه بالمركز الرابع بعد حصولها على 829 نقطة، فيما اسقتنصت "نيسان" المركز الخامس 822 نقطة.
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