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سيـــاســة
اللواء مجاور يتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني
الإثنين 08 مايو 2017 06:35 م
قيادة الجيش الثاني الميداني 99
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قيادة الجيش الثاني الميداني 99
بدور ابراهيم
احتفلت القوات المسلحة بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى من اللواء أح ناصر محمد عاصى الذي عين رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، إلى اللواء أح خالد مجاور محمد الذى كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.
حضر مراسم الاحتفال المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الاسبق ، والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقدامي قادة الجيش الثانى الميدانى .
والقي اللواء أ ح ناصر عاصى كلمة اشاد فيها بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى ، وما يقدموه من بطولات وتضحيات للمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على الارهاب بالتعاون مع الشرطة المدنية ، وتنفيذ كافة المهام والانشطة التدريبية المكلفين بها وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للزود عن تراب الوطن وسلامة شعبه العظيم .
شملت المراسم تفقد عناصر رمزية من وحدات وتشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى اصطفت داخل ساحة العرض ، وقام اللواء أح ناصر عاصى بتسليم علم القيادة إلي اللواء أح خالد مجاور الذي أدي قسم الولاء.
وقام الفريق اول صدقي صبحي بتسليم اللواء اح ناصر عاصي ميدالية القوات المسلحة تقديرا لادائه مهامه بكل تفاني واخلاص خلال فترة توليه قيادة الجيش الثانى الميدانى.
ونقل القائد العام تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه برجال القوات المسلحة والدور الذى يقومون به من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباتة .
وأكد الفريق اول صدقي صبحي أن الجيش الثانى الميدانى يعد اعرق التشكيلات التعبويه للقوات المسلحة التى يرتكز عليها أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضية ، قام على الخدمة به رجال أدركوا واجباتهم ومسئولياتهم بكل الشرف والتضحية والفداء ، مقدما التحية والتقدير للمشير حسين طنطاوى الذى سيظل التاريخ يذكر دوره الوطنى في تحمل امانة الوطن واستطاع بحكمته وبرؤيته وبصبرة ان يصل بها الى بر الامان .
وأكد القائد العام أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل الي جيل احد التقاليد الاصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة لتكريمِ قائد ادى مهامه بكل شرف واخلاص ، فى فترة من اصعب الفترات التى تمر بها مصرنا الغالية وحقق هو ورجاله نجاحات عظيمة فى حربهم ضد الارهاب ، والترحيب بقائد جديد شرف بتحمل هذه المسئولية الوطنية ليستكمل مسيرة القادة السابقين فى الحفاظ على اعلى معدلات القدرة والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني ، مهناً القائدين السابق والحالي متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة .
ووجه التحية لمقاتلي الجيش الثانى الميدانى الذين يؤدون واجبهم بإيمان كامل وعطاء منقطع النظير وقدموا الكثير من التضحية بالعرق والدم وهم يواجهون عدوا غادرا لا يعرف حقيقة الدين ولا يدرك قيمة الوطن واستطاعوا بشجاعة الابطال ان يرفعوا هامات الوطن ويحفظوا له هيبته وقدسيته ، مؤكدا ان الدماء الذكية لشهداء القوات المسلحة ستظل محفورة فى وجدان وضمير الامة ، ونبراسا تسير الاجيال اللاحقة على خطاه ، وأن شعب مصر العظيم يثمن جهودهم وتضحياتهم للقضاء التام على كل ما يهدد امنه واستقراره ، وعودة سيناء الحبيبة واحة للامن والامان بتعاونهم مع اهالى وعواقل سيناء الشرفاء الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الاول جنبا الى جنب مع رجال القوات المسلحة للحفاظ على هذة البقعة الغالية من ارض الوطن .
سيـــاســة
القوات المسلحة
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