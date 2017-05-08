البرلمان يؤجل التصويت على العلاوة الخاصة

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز



قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، إن البرلمان أجل التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة إلى الغد بدلا من اليوم كما كان مقررا .



وأكد النائب في تصريحات لـ"المال" أنه من المقرر أن تعد اللجنة تقريرا حول المادة الخامسة من مشروع القانون لعرضه خلال جلسة الغد .



كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أمهل أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بعد أن رفض النواب التصويت بالموافقة اعتراضا على المادة الخامسة.



وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة من مشروع القانون، اليوم، ووافق المجلس عليه، لكن رفض بعض النواب واعتراضهم أدى إلى رفع الجلسة.



وتنص المادة الخامسة من القانون على : "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

