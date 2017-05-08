هاني سري الدين من المؤتمر

دعاء محمود



قال هانى سرى الدين المؤسس والشريك لمكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن قانون الاستثمار الجديد "جيد من الناحية التشريعية لكنه لن يحل سوى 10% من مشاكل الاستثمار".



وأضاف سري الدين خلال الجلسة الثالثة للملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية تحت عنوان محركات التنمية المستدامة، أن 90% من المشاكل القانونية يمكن حلها حال وجود جهاز تنفيذى قوى وعن طريق الإصلاح المؤسسى ووجود رؤية حقيقة للنمو، "وهو مالم نتقدم فيه خطوة واحدة حتى الآن".



ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تستكمل أى مسار اصلاحى بدأته منذ 60 عاماً، موضحاً أن الوقت الحالى لا يحتمل العودة للصفر مطالباً بالقضاء على البيروقراطية وسرعة تسوية المنازعات وفض الاشتباك بين الوزارات فى تخصيص الأراضى، واصفاً هذه الإجراءات بالأهم من قانون استثمار لا يتم تطبيقه بشكل جيد على أرض الواقع.



وقال سري الدين، إن المسئولية المجتمعية أصبحت مسألة أمن قومي وليست رفاهية أو باب من أبواب الوجاهة السياسية.



